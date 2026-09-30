Hàn Quốc ra mắt tàu khu trục Aegis thứ ba thuộc dự án Gwanggaeto-III Batch-II

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 30/9 khẳng định quốc phòng tự cường chính là chủ quyền quốc gia, đồng thời cam kết tăng cường năng lực để đất nước có thể tự bảo vệ mình.

Phát biểu tại lễ ra mắt tàu khu trục ROKS Daeho Kim Jong Seo ở thành phố Ulsan, cách Seoul khoảng 310km về phía Đông Nam, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh: “An ninh quốc gia phụ thuộc vào sức mạnh của người khác sẽ dễ lung lay khi hoàn cảnh thay đổi. Quốc phòng tự cường chính là chủ quyền. Khi chúng ta có thể tự bảo vệ mình, chúng ta mới có thể quyết định tương lai của đất nước.”

ROKS Daeho Kim Jong Seo là tàu khu trục Aegis thứ ba và cuối cùng thuộc dự án Gwanggaeto-III Batch-II, đồng thời hoàn tất kế hoạch đóng 6 tàu khu trục Aegis do Hàn Quốc tự thiết kế và chế tạo.

Việc ra mắt tàu được coi là minh chứng cho năng lực đóng tàu quân sự của Hàn Quốc.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục bổ sung các khí tài quân sự chủ lực nhằm tăng cường năng lực phòng thủ, trong đó có tàu ngầm hạt nhân và tàu sân bay kết hợp công nghệ có người lái và không người lái.

Ông cũng nhấn mạnh công nghiệp quốc phòng là lĩnh vực chiến lược, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến để duy trì lợi thế vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh toàn cầu.

Ngoài ra, Tổng thống Lee Jae Myung cam kết hỗ trợ ngành đóng tàu quốc phòng phát triển lên tầm cao mới, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu và hợp tác quốc tế, đưa lĩnh vực này trở thành một động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế Hàn Quốc./.

Hàn Quốc chốt kế hoạch mua tên lửa SM-6 cho tàu khu trục Aegis Dự án nhằm mua các tên lửa SM-6 thông qua chương trình bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) của Mỹ để triển khai trên các tàu khu trục lớp Jeongjo Đại đế (KDX-III Batch-II).