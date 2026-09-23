Mỹ và Hàn Quốc bàn sâu về năng lực hạt nhân và công nghiệp quốc phòng

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York diễn ra ngày 23/9 bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc đã mở ra một hướng hợp tác mới, trong đó nổi bật là vấn đề tàu ngầm hạt nhân và đóng tàu.

Cuộc gặp cũng là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo trực tiếp thảo luận về chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON), đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực chiến lược khác.

Trong cuộc trao đổi kéo dài khoảng 30 phút, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy nhanh tiến trình thảo luận về tàu ngầm hạt nhân, coi đây là yếu tố quan trọng để tăng cường năng lực phòng thủ và tự chủ quốc phòng của Hàn Quốc.

Phía Mỹ, với sự dẫn dắt của Tổng thống Trump, bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu, coi đây là một trong những trụ cột chiến lược để củng cố quan hệ đồng minh.

Ngoài ra, hai bên cũng bàn về các vấn đề liên quan đến làm giàu urani, tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và các dự án công nghiệp quốc phòng khác.

Những nội dung này được tiếp nối từ bản ghi nhớ chung ký kết sau thượng đỉnh tháng 11/2025, cho thấy quyết tâm của cả hai nước trong việc mở rộng hợp tác chiến lược.

Vấn đề triển khai quân đội Hàn Quốc tới eo biển Hormuz - vốn từng được Tổng thống Trump nhiều lần đề cập - không được đưa ra trong cuộc gặp lần này.

Một quan chức cho biết do khối lượng nội dung thảo luận lớn nên Hormuz không được nhắc đến, chứ không phải chủ ý bỏ qua./.

Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81: Hàn Quốc thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng đối thoại Mỹ-Triều có thể tạo khuôn khổ để bình thường hóa quan hệ giữa các bên liên quan, qua đó góp phần thúc đẩy ổn định và hợp tác ở Đông Bắc Á.