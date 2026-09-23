Mỹ triển khai hơn 1.000 binh sỹ Vệ binh Quốc gia tới Trung Đông

Quân đội Mỹ đang triển khai 1.200 binh sỹ Vệ binh Quốc gia thuộc Lữ đoàn Tác chiến Cơ động (MBCT) mới được thành lập tới Trung Đông để hỗ trợ Chiến dịch Inherent Resolve.

Động thái này đánh dấu lần đầu tiên một đơn vị Vệ binh Quốc gia Mỹ được triển khai chiến đấu theo mô hình lữ đoàn mới.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn truyền thông địa phương cho biết lực lượng được triển khai thuộc Lữ đoàn 116, được xây dựng trên cơ sở các đơn vị Vệ binh Quốc gia của hai bang Virginia và Kentucky.

Lữ đoàn kết hợp lực lượng tác chiến mặt đất truyền thống với hệ thống máy bay không người lái (UAS), tác chiến điện tử (EW), phương tiện chống thiết bị bay không người lái và các hệ thống chỉ huy, kiểm soát hiện đại.

Theo mô hình MBCT, lực lượng được tổ chức nhằm giúp các chỉ huy sở hữu một đội hình cơ động hơn, có khả năng thu thập thông tin tốt hơn và kết nối kỹ thuật số cao hơn, qua đó phát hiện, gây nhiễu và vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái cũng như các mối đe dọa mới nổi.

Chiến dịch Inherent Resolve do Mỹ dẫn đầu với sự tham gia của nhiều quốc gia đồng minh ở Trung Ðông và trên thế giới, nhằm mục tiêu vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria./.

Mỹ và Iraq nhất trí thời điểm chấm dứt sứ mệnh quân sự liên minh quốc tế Iraq và Mỹ đã đạt thỏa thuận chấm dứt sứ mệnh quân sự của liên minh quốc tế chống IS, với kế hoạch hoàn tất việc rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi Iraq chậm nhất vào cuối tháng 9/2026.