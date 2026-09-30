Hai "kỳ tích lớn" của Trung Quốc trong 77 năm qua

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, chiều 30/9, phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 77 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được tổ chức ở Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh trong 77 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đoàn kết và lãnh đạo nhân dân lập nên hai kỳ tích lớn: phát triển kinh tế nhanh chóng và ổn định xã hội lâu dài.

Trung Quốc đã đạt được mục tiêu 100 năm đầu tiên là xây dựng xã hội khá giả toàn diện và đang tiến tới mục tiêu 100 năm thứ hai- xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, kể từ đầu năm nay, Đảng và nhân dân Trung Quốc đã nỗ lực xây dựng, thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 và không ngừng đẩy mạnh công tác trên mọi lĩnh vực. Kinh tế nước này đã tiến lên phía trước dưới áp lực, thể hiện sức sống mạnh mẽ.

Ông Tập Cận Bình nêu rõ cần phải kiên trì tiến lên trong ổn định, quán triệt đầy đủ, chính xác, toàn diện quan điểm phát triển mới, đẩy nhanh việc xây dựng mô hình phát triển mới, tiếp tục đi sâu cải cách và mở cửa, phối hợp tốt hơn giữa phát triển và an ninh, thúc đẩy sự phát triển bền vững và tích cực của nền kinh tế, đảm bảo và nâng cao đời sống người dân một cách hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ của cả năm, và thực hiện sự khởi đầu tốt đẹp cho Quy hoạch 5 năm lần thứ 15.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh phải kiên định thực hiện quán triệt nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ," "người Hong Kong quản lý Hong Kong," "người Macau quản lý Macau," phương châm tự trị cao, ủng hộ Hong Kong và Macau hội nhập tốt hơn và phục vụ sự phát triển chung của Trung Quốc, duy trì sự thịnh vượng, ổn định lâu dài; làm sâu sắc thêm giao lưu, hợp tác hai bờ, kiên quyết trấn áp các thế lực ly khai, chống lại sự can thiệp từ bên ngoài, thúc đẩy sự phát triển hòa bình quan hệ hai bờ và thúc đẩy sự nghiệp thống nhất đất nước.

Ông Tập Cận Bình nêu rõ phải kiên trì chính sách đối ngoại hòa bình độc lập, tự chủ, thúc đẩy thực hiện 4 sáng kiến toàn cầu lớn, và thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại, mang lại sự chắc chắn và năng lượng tích cực hơn cho một thế giới đầy biến động./.

Trung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở rộng hơn nữa nội hàm của định vị mới về quan hệ Trung-Mỹ.