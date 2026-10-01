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Hàn Quốc tìm kiếm biện pháp giảm căng thẳng quân sự với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh hòa bình và thịnh vượng phải do người dân Hàn Quốc tạo dựng, đồng thời cho rằng cách bảo đảm an ninh chắc chắn nhất là loại bỏ xung đột, xây dựng hòa bình.

Trường Giang
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại thủ đô Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại thủ đô Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 1/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cam kết tiếp tục tìm kiếm các biện pháp thiết thực nhằm giảm căng thẳng quân sự với Triều Tiên, dù hai bên đang bất đồng liên quan vụ nổ mìn gần đây tại khu vực biên giới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc lần thứ 78 ở thành phố Gyeryongdae, tỉnh Chungcheong Nam, Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng những nút thắt trong quan hệ liên Triều rất phức tạp, nhưng Seoul sẽ kiên trì tháo gỡ từng vấn đề để giảm căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông nhấn mạnh hòa bình và thịnh vượng phải do người dân Hàn Quốc tạo dựng, đồng thời cho rằng cách bảo đảm an ninh chắc chắn nhất là loại bỏ xung đột và xây dựng hòa bình. Tổng thống Hàn Quốc cũng kêu gọi Triều Tiên cùng tham gia “con đường khôi phục lòng tin và nối lại đối thoại.”

Thông điệp trên được đưa ra một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc cho rằng vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) vi phạm thỏa thuận đình chiến sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, đồng thời yêu cầu Triều Tiên xin lỗi và có phản ứng phù hợp.

Về phần mình, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bác bỏ cáo buộc Bình Nhưỡng liên quan đến vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung #Quan hệ liên Triều #Bán đảo Triều Tiên Hàn Quốc Triều Tiên
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Căng thẳng liên Triều

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