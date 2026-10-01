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Từ 1/10, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ 1/10/2026, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng.

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Theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ 1/10/2026, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng.

Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định các chế độ ưu đãi khác đối với người có công: trợ cấp thờ cúng liệt sỹ; hỗ trợ ăn thêm ngày lễ, tết; hỗ trợ thuốc, điều trị và bồi dưỡng phục hồi sức khỏe tại cơ sở nuôi dưỡng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#người có công với cách mạng #trợ cấp ưu đãi
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