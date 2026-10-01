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Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO

Lễ hội năm nay quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, tiếp tục khẳng định quy mô và sức lan tỏa ngày càng mở rộng của một sự kiện văn hóa đối ngoại mang tầm quốc tế.

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Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai” diễn ra từ ngày 1 đến 4/10/2026 tại Hoàng thành Thăng Long.

Lễ hội được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, giới thiệu những sắc màu văn hóa của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Lễ hội không chỉ là nơi giới thiệu những sắc màu văn hóa của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, mà còn là không gian đối thoại bằng văn hóa, nơi mỗi quốc gia mang đến những giá trị riêng của mình và cùng tìm thấy những điểm tương đồng trong sự đa dạng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lễ hội văn hóa Thế giới #Hà Nội #UNESCO #di sản #sắc màu văn hóa #Hoàng thành Thăng Long #NQ 80-bt TP. Hà Nội
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