Từ đầu tháng 10, khu vực miền Bắc sẽ liên tiếp đón hai đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn và làm nền nhiệt giảm sâu từ 6 - 8 độ C, khiến nhiệt độ ban đêm tại Hà Nội xuống ngưỡng xấp xỉ 20 độ C.

Bản tin 60s ngày 1/10/2026 gồm những nội dung sau:

Hà Nội sắp đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm còn 20 độ C từ đầu tháng 10.

Hàng trăm hộ dân ở Thủ Đức ‘vật lộn’ khi nước tràn vào nhà lúc nửa đêm.

Cháy ngùn ngụt kèm tiếng nổ tại nhà hàng 3 tầng trên phố Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.

Hà Nội nghiên cứu lắp cột chặn xe tự động tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cấm ban phụ huynh thu tiền hỗ trợ, đặt ra khoản đóng góp bắt buộc.

Tổng thống Mỹ đổi tên trí tuệ nhân tạo AI thành "siêu trí tuệ".

Hàn Quốc nghi ngờ động cơ của Ukraine khi công khai vụ chuyển giao tù binh Triều Tiên.

Thái Lan chi 9,2 tỷ USD chống ngập./.