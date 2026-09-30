Hà Nội: Cháy lớn tại nhà hàng “Bếp hàng xóm” trên phố Tăng Bạt Hổ

Khoảng 17 giờ chiều 30/9, nhà hàng Bếp hàng xóm ở 14 Tăng Bạt Hổ, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội xảy ra cháy lớn.



Theo ghi nhận ban đầu tại hiện trường, cháy bùng ra khỏi tầng 2 của nhà hàng và đã lan lên mái.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác dập lửa, cứu hộ và điều tiết giao thông khu vực xung quanh nhằm đảm bảo an toàn.



Hiện chưa có ghi nhận thiệt hại về người và của./.



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