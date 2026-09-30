Sun PhuQuoc Airways mở rộng mạng bay tới châu Âu nhờ tàu bay thân rộng

Hôm nay (ngày 30/9), Cục Hàng không Việt Nam đã phê chuẩn Sun PhuQuoc Airways khai thác tàu bay thân rộng Airbus A330, đồng thời mở rộng vùng khai thác tới châu Âu.

Theo đó, kể từ khi nhận Chứng chỉ Nhà khai thác tàu bay ngày 25/9/2025 và khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên ngày 1/11/2025, Hãng đã được phê chuẩn khai thác tới hơn 10 điểm đến quốc tế tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Trung Á, phục vụ gần 3,4 triệu lượt hành khách.

Đại diện Sun PhuQuoc Airways cho biết năng lực khai thác tàu bay thân rộng tạo điều kiện để hãng kết nối trực tiếp Phú Quốc với những thị trường xa hơn, phù hợp với định hướng phát triển mạng bay dài hạn.

Ngày 22/9/2026, Sun PhuQuoc Airways tiếp nhận chiếc A330 đầu tiên thuộc sở hữu, số hiệu VN-A969, mở đầu kế hoạch đưa 8 tàu A330 vào đội bay đến tháng 4/2027. Tàu bay sẽ khai thác thương mại từ ngày 3/10 trên chặng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển sang các đường bay quốc tế.

Tàu bay A330 bổ sung một lớp năng lực mới cho mạng bay của Sun PhuQuoc Airways. Nếu đội tàu thân hẹp là nền tảng của mạng bay nội địa và khu vực, A330 mở rộng phạm vi khai thác, cho phép hãng phát triển các đường bay thẳng từ Phú Quốc tới những thị trường xa hơn.

Trên nền tảng này, Sun PhuQuoc Airways định hướng phát triển mạng bay theo các hành lang thị trường, gắn năng lực đội tàu với đặc điểm và tiềm năng của từng khu vực.

Từ ngày 13/11/2026, A330 dự kiến khai thác đường bay quốc tế đầu tiên Phú Quốc-Moscow (Nga), mở đầu cho mạng kết nối trực tiếp từ Phú Quốc tới Nga. Cùng với vùng khai thác vừa được phê chuẩn tới châu Âu, Sun PhuQuoc Airways có thêm cơ sở để nghiên cứu các đường bay tới Trung Âu, trong đó có Praha (Cộng hòa Séc), đồng thời mở rộng khả năng khai thác trên các đường bay tới Trung Á, với các điểm đến như Almaty và Astana (Kazakhstan).

Bên cạnh Nga, châu Âu và Trung Á, Sun PhuQuoc Airways dự kiến đưa A330 vào khai thác các đường bay tới Nhật Bản từ tháng 1/2027 và Australia từ tháng 5/2027, từng bước mở rộng bán kính kết nối trực tiếp từ Phú Quốc.

Trong giai đoạn tiếp theo, Boeing 787-9 Dreamliner dự kiến gia nhập đội bay, bổ sung năng lực khai thác các đường bay có cự ly xa hơn. Cùng với tàu bay thân hẹp và A330, 787-9 sẽ hình thành cấu trúc đội bay theo từng lớp năng lực, cho phép Sun PhuQuoc Airways phân bổ đội tàu phù hợp với từng thị trường và từng chặng bay, qua đó mở thêm dư địa kết nối trực tiếp tới Phú Quốc trong giai đoạn điểm đến bước vào chu kỳ phát triển mới, hướng tới APEC 2027./.

Sun Phuquoc Airways đón tàu thân rộng đầu tiên, mở rộng kết nối quốc tế Hãng hàng không Sun Phuquoc Airways đón tàu thân rộng Airbus A330 đầu tiên sau 10 tháng khai thác thương mại, mở rộng năng lực kết nối Phú Quốc với các thị trường quốc tế giàu tiềm năng.