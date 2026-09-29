Khởi công 2 cầu chiến lược kết nối thành phố Đồng Nai-Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 29/9, tại xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai, Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) phối hợp cùng ngành chức năng Đồng Nai khởi công Dự án thành phần 2 cầu Cát Lái và cầu Long Hưng.

Đây là 2 cầu chiến lược bắc qua sông Đồng Nai, mở thêm hướng kết nối giữa thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, hình thành trục giao thông liên kết khu vực đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics và sân bay Long Thành.

Khi đưa vào khai thác, cầu Cát Lái và cầu Long Hưng sẽ bổ sung năng lực lưu thông qua sông Đồng Nai, đồng thời chia sẻ áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu như phà Cát Lái, xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 51, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây; tạo động lực phát triển các đô thị ven sông Đồng Nai, đặc biệt là tại xã Đại Phước, phường Nhơn Trạch, phường Long Hưng. Hai cầu này cũng nằm trong mạng lưới hạ tầng giao thông quanh sân bay Long Thành.

Cầu Cát Lái nối xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai và phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh với tổng chiều dài gần 12km (gồm cầu và đường dẫn 2 đầu cầu), quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/h; dự án có tổng mức đầu tư gần hơn 14.900 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Máy móc, phương tiện được huy động đến công trường, sẵn sàng thi công dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Theo Tổng công ty Xây dựng số 1, cầu Cát Lái được xây dựng tại khu vực có mật độ phương tiện thủy lớn, cầu có yêu cầu cao về thiết kế kết cấu, nền móng và khả năng chống chịu tác động của gió. Phương án thiết kế sử dụng dầm thép liên hợp kháng gió động cùng hệ móng cọc siêu sâu xuyên qua các tầng địa chất phức tạp, đảm bảo khả năng chịu lực và ổn định lâu dài.

Theo thiết kế, cầu Cát Lái có tĩnh không thông thuyền 55m cho phép tàu container tải trọng 60.000 DWT lưu thông, đáp ứng yêu cầu khai thác vận tải đường thủy trên sông Đồng Nai.

Về kiến trúc, cầu Cát Lái mang ý tưởng “vươn tầm cao mới.” Hai trụ tháp chính được tạo hình lấy cảm hứng từ giọt nước, hướng tới tạo điểm nhấn mới trên sông Đồng Nai.

Cầu Long Hưng nối xã An Phước, thành phố Đồng Nai và phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có chiều dài gần 10 km, vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng; vận tốc thiết kế 80km/giờ với 8 làn xe. Dự án được triển khai theo hình thức PPP.

Cầu Long Hưng được thiết kế theo dạng cầu dây văng một mặt phẳng dây, nhịp chính dài 350 m, hai trụ tháp cao khoảng 175m. Về kiến trúc, hai trụ tháp được tạo hình như hai thanh kiếm vươn lên bầu trời, tách biệt ở chân và hội tụ về phía đỉnh, thể hiện sự kết nối giữa thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình còn có các mảng phù điêu gốm Biên Hòa cùng hệ thống chiếu sáng mỹ thuật, tạo thêm điểm nhấn cảnh quan trên sông Đồng Nai.

Tại lễ khởi công, ông Trần Trọng Thủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai đề nghị các đơn vị tham gia dự án phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung nguồn lực, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, môi trường và an toàn trong quá trình thi công. Phối hợp chặt chẽ cùng ngành chức năng xử lý kịp thời những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo ông Trần Trọng Thủy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai đang tăng cường phối hợp cùng các đơn vị nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ cầu Cát Lái, cầu Long Hưng./.

Những cây cầu kết nối phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai Ba dự án cầu lớn vừa được khởi công được kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ các điểm nghẽn giao thông liên vùng, tạo động lực phát triển đô thị, công nghiệp và logistics cho TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.