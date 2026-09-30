Vận hành nút giao Dung Quất cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi sau 8 năm bị bỏ ngỏ

Ngày 30/9, Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam phát đi thông báo số 3177/ TB-VEC về việc thông xe, đưa vào khai thác và tổ chức thu phí nút giao Dung Quất, tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi kể từ 00 giờ 0 phút ngày 1/10/2026.

Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn khai thác vận hành cao tốc Miền Trung; Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi; Công ty Cổ phần Taso tổ chức giao thông tại Nút giao Dung Quất thực hiện theo phương án tổ chức giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hệ thống báo hiệu đường bộ tại hiện trường và các quy định hiện hành.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác vận hành đường cao tốc Miền Trung bố trí đầy đủ lực lượng trực, tuần tra, bảo đảm giao thông, cứu hộ cứu nạn và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh.

VEC cũng tổ chức thu phí từ thời điểm trên đối với các phương tiện sử dụng tuyến qua Nút giao Dung Quất theo mức giá, cự ly tính phí, nhóm phương tiện và phương thức thu phí được VEC ban hành, niêm yết theo quy định.

Đơn vị thu phí hoàn thành cấu hình hệ thống, cập nhật biểu giá và cự ly các điểm vào-ra có liên quan, kiểm tra dữ liệu và bố trí lực lượng trực, bảo đảm thu phí chính xác, liên tục, không ảnh hưởng đến an toàn và lưu thông phương tiện.

Đồng thời, tăng cường theo dõi trong thời gian đầu khai thác, kịp thời xử lý hoặc báo cáo VEC các bất cập, sự cố phát sinh, bảo đảm Nút giao Dung Quất khai thác an toàn, thông suốt và thu phí đúng quy định.

Trước đó, cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đã hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2018, tuy nhiên nút giao Dung Quất - kết nối từ Khu kinh tế Dung Quất với tuyến đường cao tốc đầu tiên ở miền Trung “đắp chiếu” kéo dài.

Đây cũng là nút giao cuối cùng trong 8 nút giao trên toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi chưa được khớp nối gây thất thoát, lãng phí lớn trong đầu tư, tạo điểm nghẽn về giao thông gây bất lợi cho việc đi lại của người dân, doanh nghiệp vận tải trong Khu kinh tế Dung Quất.

Nút giao Dung Quất có tổng chiều dài hơn 1,7km; tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng, được tái khởi động thi công xây dựng từ tháng 5/2025./.

Sửa chữa mặt đường xuất hiện hằn lún, hư hỏng cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi Chủ đầu tư và quản lý tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi được yêu cầu sửa chữa ngay các đoạn mặt đường xuất hiện tình trạng hằn lún, hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

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