Đồng Nai: Chạy thử một số thiết bị tại sân bay Long Thành

Theo kế hoạch, tháng 12/2026, dự án sân bay Long Thành sẽ khai thác thương mại. Đến nay, nhiều hạng mục trọng điểm tại dự án đã hoàn thành gần 100%. Những ngày cuối tháng Chín này, các đơn vị thực hiện chạy thử một số thiết bị.

Liên danh nhà thầu huy động hàng nghìn nhân lực, máy móc đẩy mạnh thi công tại các gói thầu trọng điểm của sân bay Long Thành như: nhà ga hành khách; hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ; nhà để xe.

Tại nhà ga hành khách, các đơn vị ưu tiên nguồn lực thi công, hoàn thiện khu vực trung tâm và cánh Tây. Nhà thầu đang lắp đặt các quầy làm thủ tục (quầy check-in), tạo tiểu cảnh, đồng thời chạy thử hệ thống thang cuốn, hệ thống xử lý hành lý, máy soi chiếu, cầu ống lồng.

Trong tối 29/9, các đơn vị bật toàn bộ hệ thống đèn hiệu hàng không và biển báo tại đường cất hạ cánh số 1 sân bay Long Thành. Hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo bước chuẩn bị cần thiết phục vụ vận hành thương mại dự án vào cuối năm nay.

Hệ thống đèn, biển báo đường cất hạ cánh số 1 được lắp đặt dọc theo chiều dài 4km của đường cất, hạ cánh số 1 và 1,8km khu vực thềm tiếp cận 2 đầu đường cất hạ cánh (mỗi đầu dài 900m). Quá trình bật và trung tâm nhà ga hành khách, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác vận hành và khai thác.

Vận hành thử hệ thống khay xử lý hành lý nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Ngoài ra, các đơn vị liên quan đã triển khai diễn tập tình huống rò rỉ nhiên liệu giả định trong quá trình tiếp nhiên liệu cho tàu bay tại sân bay Long Thành.

Việc diễn tập giúp các lực lượng thực hành phát hiện, báo tin, kiểm soát khu vực và phối hợp xử lý tình huống, rà soát quy trình ứng phó để tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành.

Dự kiến từ tháng 10-11/2026, sân bay Long Thành sẽ vận hành thử nghiệm.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Dự án thành phần 3, sân bay Long Thành (các công trình hàng không thiết yếu) có 16 gói thầu xây lắp chính; trong đó 4 gói thầu đã hoàn thành, số còn lại gói thầu đang triển khai.

Đến đầu tháng Chín này, giá trị thực hiện lũy kế của 16 gói thầu đạt hơn 80% giá trị hợp đồng, không bao gồm dự phòng phí.

Hiện 8 gói thầu đang được triển khai nhanh; trong đó, có 5 gói thầu đạt gần 100% giá trị hợp đồng gồm: đường cất hạ cánh, đường lăn số 1, sân đỗ tàu bay và các công trình khác; sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách và các công trình khác; hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay; công trình xử lý nước thải.

Theo ACV, sân bay Long Thành hiện có 4 gói thầu thuộc đường găng tiến độ gồm: nhà ga hành khách; giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ; nhà để xe. Giai đoạn này, ACV tập trung cao độ cho công tác điều phối, huy động nguồn lực và tổ chức thi công 4 hạng mục này.

ACV chỉ đạo các đơn vị bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức tăng ca tại những hạng mục có yêu cầu cao về tiến độ; quản lý tiến độ theo từng khu vực và từng mốc công việc; các nhà thầu phải cập nhật tiến độ thường xuyên, xác định rõ các hạng mục ưu tiên và chủ động phương án bù tiến độ; tăng cường điều phối giữa các gói thầu.

Đối với các thiết bị có thời gian cung ứng dài hoặc chịu ảnh hưởng bởi nguồn cung quốc tế, nhà thầu cần chủ động làm việc với nhà sản xuất, cung cấp để bảo đảm kế hoạch giao hàng và lắp đặt.

Nhà thầu ưu tiên tập trung nguồn lực cho các hạng mục thiết yếu, các khu vực và hệ thống có vai trò trực tiếp đối với khả năng vận hành, khai thác sân bay Long Thành./.

Dồn toàn lực để đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong tháng 12 Sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách và các công trình khác đạt gần 95%. Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay, giá trị thực hiện đạt hơn 97%. Công trình xử lý nước thải, giá trị thực hiện đạt hơn 91%.