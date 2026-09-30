Lào Cai: Sạt lở đất, cấm xe trên 7 chỗ đi qua Quốc lộ 279 qua xã Bảo Hà

Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai vừa có thông báo về việc phân luồng, tổ chức giao thông tạm thời tại Km79+200, Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Bảo Hà.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, vào hồi 3h ngày 30/9/2026, tại Km79+200, Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai xảy ra sạt lở taluy dương với khối lượng đất, đá ước tính khoảng 25.000m³, gây tắc đường hoàn toàn và có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp bảo đảm giao thông, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị tổ chức khắc phục sự cố sạt lở.

Đến 8h50 cùng ngày, vị trí sạt lở đã cơ bản được dọn, bảo đảm điều kiện cho các phương tiện ôtô từ 7 chỗ trở xuống lưu thông qua khu vực.

Để bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế nguy cơ mất an toàn tại vị trí sạt lở, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai phân luồng, tổ chức giao thông tạm thời tại Km79+200, Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Bảo Hà.

Cụ thể, tạm thời chỉ cho phép các phương tiện gồm: xe ôtô chở người từ 7 chỗ trở xuống; xe máy; xe thô sơ và người đi bộ lưu thông qua vị trí Km79+200 trên Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai.

Trong thời gian tổ chức giao thông tạm thời, các phương tiện không được phép lưu thông qua vị trí Km79+200 trên Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai thực hiện di chuyển theo tuyến đường: từ Km88+700/Quốc lộ 279 giao với Km58+350/ĐT.161 (ngã tư đường sắt khu vực ga Bảo Hà) → ĐT.161 → Km29+00/ĐT.161 giao với Km46+850/Quốc lộ 4E → Quốc lộ 4E → Km36+500/Quốc lộ 4E giao với Km159+230/Quốc lộ 70 → Quốc lộ 70 → xã Bảo Yên và ngược lại.

Sở Xây dựng cũng thực hiện phân luồng giao thông tạm thời từ 15 ngày 30/9 đến khi có thông báo mới, đồng thời đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai hướng dẫn, điều tiết, tổ chức phân luồng giao thông để người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chấp hành./.

Lào Cai: Sạt lở trên 5.000m3 đất đá ở xã Tân Hợp, gần 40 hộ dân bị cô lập Đất đá từ taluy dương sạt xuống lòng đường, thuộc thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai với khối lượng trên 5.000m3 khiến 37 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu bị cô lập.