Đà Nẵng cấm xe ôtô tải từ 4 trục trở lên đi lại trên Quốc lộ 14D

Ngày 30/9, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ra thông báo về việc cấm xe ôtô tải từ 4 trục trở lên đi lại trên quốc lộ 14D trong thời gian thi công cải tạo nâng cấp tuyến đường này.

Theo thông báo, cấm xe ôtô tải từ 4 trục trở lên đi lại trên tuyến Quốc lộ 14D (trừ các xe loại này vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ dân sinh, công tác cứu hộ, cứu nạn, phục vụ thi công các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D, trường phổ thông nội trú liên cấp Đắc Pring, La Êê, La Dêê…và các công trình do Ủy ban Nhân dân xã triển khai trên địa bàn).

Thời gian cấm bắt đầu từ 00 giờ ngày 10/10/2026 đến khi dự án hoàn thành và thông xe Quốc lộ 14D, các loại xe còn lại lưu thông bình thường.

Đối với các xe chở quặng thì đề nghị tính toán đi bằng các cung đường khác hoặc có phương án trung chuyển sang xe tải thông thường, có tải trọng nhỏ hơn 25 tấn.

Sở Xây dựng cũng đề nghị chủ đầu tư tổ chức triển khai lắp đặt biển báo theo chủ trương nêu trên; theo dõi kịp thời báo cáo những bất cập để điều chỉnh cho phù hợp nhằm bảo đảm an toàn giao thông, khả năng lưu thông trên tuyến.

Ông Trần Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, cho biết hiện nay Ủy ban Nhân dân thành phố đang triển khai thi công dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D, với tổng mức đầu tư hơn 4.518 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027, sau khi tuyến đường hoàn thành sẽ đảm bảo cho tất cả các phương tiện được phép lưu thông theo quy định của pháp luật đi lại thuận lợi, an toàn.

Trong quá trình triển khai dự án, Sở Xây dựng đã chỉ đạo chủ đầu tư triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông hàng ngày và liên tục nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu, nguyên nhân là tuyến đường có rất nhiều xe tải nặng đi lại, đặc biệt là xe chở quặng, cộng thêm thời tiết thường xuyên có mưa, xen lẫn sình bụi gây ô nhiễm môi trường nặng vào những ngày nắng.

Nguy cơ không đảm bảo an toàn đi lại tại các đoạn đèo dốc là rất cao, xe ôtô tải từ 4 trục trở lên có thể gây tắc giao thông, tính mạng của người dân tại khu vực trong các trường hợp cấp cứu chuyển bệnh nhân và sản phụ lên tuyến trên để chữa trị có thể bị đe dọa.

Sở Xây dựng cũng đề nghị chủ đầu tư tổ chức triển khai lắp đặt biển báo theo chủ trương nêu trên; theo dõi kịp thời báo cáo những bất cập để điều chỉnh cho phù hợp nhằm bảo đảm an toàn giao thông, khả năng lưu thông trên tuyến./.

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