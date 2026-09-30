Bộ Y tế hướng dẫn giải quyết vướng mắc khám sức khỏe định kỳ miễn phí

Ngày 30/9, Bộ Y tế thông tin vừa có công văn gửi uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn, thống kê báo cáo và tổ chức thực hiện chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân.

Qua tổng hợp báo cáo sơ kết từ các địa phương, Bộ Y tế ghi nhận hàng loạt bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực tế. Cụ thể, các địa phương gặp lúng túng về danh mục kỹ thuật, quy trình khám sàng lọc; vướng mắc trong việc kế thừa kết quả xét nghiệm cũ; khó khăn khi tích hợp số liệu giữa khám bảo hiểm y tế với khám định kỳ để tránh trùng lặp; cùng áp lực lớn về cơ sở vật chất và tình trạng thiếu bác sỹ chuyên khoa tại y tế cơ sở.

Để bảo đảm quyền lợi cho người dân và thống nhất quy trình trên toàn quốc, Bộ Y tế nhấn mạnh nội dung và hồ sơ khám sức khỏe định kỳ thực hiện theo Thông tư số 25/2026/TT-BYT. Việc chỉ định các kỹ thuật cận lâm sàng đối với người từ đủ 6 tuổi trở lên hoàn toàn dựa trên đánh giá chuyên môn của bác sỹ, không bắt buộc thực hiện tràn lan, không áp đặt danh mục cố định. Riêng công tác khám sàng lọc miễn phí toàn dân, Bộ Y tế đang tiếp tục hoàn thiện văn bản hướng dẫn riêng.

Nhằm tránh phiền hà và lãng phí cho người dân cũng như ngân sách, Bộ Y tế yêu cầu các bác sỹ lâm sàng chủ động tra cứu, khai thác kết quả cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh đã có trong năm trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, Cơ sở dữ liệu VNeID hoặc Sổ sức khỏe điện tử cá nhân. Nếu các kết quả này còn giá trị chuyên môn, bác sỹ không được chỉ định người dân làm lại.

Đối với các nhóm đối tượng đặc thù như cán bộ, lực lượng vũ trang, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, lái xe, thuyền viên hay nhân viên hàng không, việc khám sức khỏe tiếp tục áp dụng theo các quy định chuyên ngành hiện hành.

Nhằm giải quyết bài toán thống kê tỷ lệ bao phủ, Bộ Y tế làm rõ: Người dân đã tham gia khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe học sinh - mầm non đầu năm học, hoặc khám định kỳ cho người lao động đều được tính vào chỉ tiêu số người được khám sức khỏe định kỳ theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Đối với trường hợp người dân đã khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm nhưng chưa tham gia các đợt khám định kỳ nêu trên, theo Nghị định số 165/2026/NĐ-CP, nhóm này cũng được tính vào diện khám định kỳ miễn phí; Bộ Y tế sẽ sớm ban hành hướng dẫn kỹ thuật chi tiết để các cơ sở trích xuất, tổng hợp số liệu chính xác.

Về tổ chức bộ máy tại cơ sở, Bộ Y tế khẳng định trang thiết bị cận lâm sàng hiện không còn là điều kiện bắt buộc để trạm y tế xã, phường công bố đủ điều kiện khám sức khỏe định kỳ. Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thiếu bác sỹ chuyên khoa (như mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt), Sở Y tế các địa phương được phép tăng cường y, bác sỹ tuyến trên về trạm y tế theo các ngày cố định trong tuần để trạm đủ điều kiện tổ chức khám.

Trường hợp trạm y tế xã chưa thể tự tổ chức, chính quyền địa phương và ngành y tế điều động cơ sở y tế tuyến trên phối hợp hỗ trợ, hoặc chọn trạm y tế làm địa điểm để triển khai các đoàn khám lưu động.

Các địa phương được phép tổ chức khám tại nhà hoặc bố trí đoàn khám lưu động chuyên trách cho người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc người phải nằm một chỗ. Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, giao thông cách trở, chính quyền địa phương cần chủ động phân công nhân lực, lập các điểm khám lưu động tại thôn, bản nhằm bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, thuận lợi./.

Thành phố Hồ Chí Minh vượt mốc 5 triệu người được khám sức khỏe Trong giai đoạn tiếp theo, bên cạnh tiếp tục duy trì tiến độ khám cho trẻ em, học sinh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung đẩy nhanh khám sức khỏe đối với sinh viên và người lao động.