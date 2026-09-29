Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống thiếu niên 17 tuổi rách động mạch chủ ngực

Chiều 29/9, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp liên chuyên khoa, can thiệp nội mạch và phẫu thuật cấp cứu thành công, cứu sống bệnh nhân 17 tuổi bị đa chấn thương nặng, rách động mạch chủ ngực sau tai nạn giao thông; đồng thời huy động nguồn hỗ trợ để bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận kịp thời kỹ thuật stent graft có chi phí hơn 200 triệu đồng.

Bệnh nhân Hồ V.Q. (17 tuổi, trú xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng) được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng sốc chấn thương, sốc mất máu.

Qua thăm khám, chụp CT và hội chẩn, các bác sỹ xác định bệnh nhân bị rách động mạch chủ ngực, tràn máu màng phổi trái lượng nhiều, chấn thương bụng kín, theo dõi nhồi máu thận trái và gãy đầu dưới hai xương cẳng tay trái.

Trước nguy cơ tổn thương động mạch chủ có thể diễn tiến đến vỡ mạch, Bệnh viện Đà Nẵng kích hoạt báo động đỏ, tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa và chỉ định can thiệp nội mạch đặt stent graft để kiểm soát tổn thương.

Tuy nhiên, chi phí stent graft hơn 200 triệu đồng, trong khi bệnh nhân là người dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không thể thu xếp khoản kinh phí lớn trong thời gian ngắn. Ban Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng chỉ đạo khẩn trương huy động các nguồn hỗ trợ xã hội, tạo điều kiện để bệnh nhân được tiếp cận kỹ thuật can thiệp kịp thời.

Ngay sau đó, các êkíp Khoa Tim bẩm sinh cấu trúc, Khoa Ngoại tim mạch và Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức phối hợp đặt stent graft động mạch chủ ngực, che phủ vùng tổn thương, đồng thời dẫn lưu màng phổi để kiểm soát tình trạng hô hấp do tràn máu.

Sau khi tổn thương động mạch chủ được kiểm soát, bệnh nhân tiếp tục được phẫu thuật cấp cứu ổ bụng. Các bác sỹ Khoa Ngoại tiêu hóa và Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức xử trí tổn thương ruột non, khâu lỗ thủng ruột.

Sau quá trình hồi sức và điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, có thể ăn uống, đi lại bình thường và đã được xuất viện.

Bác sỹ Chuyên khoa II Nguyễn Hoàng, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đây là trường hợp đa chấn thương nặng với nhiều tổn thương cùng lúc tại động mạch chủ, ngực và ổ bụng. Trong đó, tổn thương động mạch chủ có nguy cơ diễn tiến nhanh, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Theo bác sỹ Nguyễn Hoàng, việc phối hợp nhiều chuyên khoa, ưu tiên can thiệp nội mạch đặt stent graft, kết hợp dẫn lưu màng phổi và phẫu thuật xử trí tổn thương ruột non đã giúp kiểm soát các tổn thương nghiêm trọng, đưa bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch./.

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