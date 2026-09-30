Ngày 30/9, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi vào các quán karaoke, hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hải Phòng, tỉnh Lào Cai và một số tỉnh, thành phố khác.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, các đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công vai trò, vị trí cụ thể; móc nối, liên kết chặt chẽ với nhiều đối tượng ở các địa bàn khác nhau; sử dụng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng triệt để không gian mạng để tiếp cận, lôi kéo nạn nhân. Cầm đầu đường dây là Đinh Quốc Hoàng, chủ cơ sở kinh doanh karaoke Kimochi tại xã Vĩnh Thanh, Hà Nội.

Đáng chú ý, Đinh Quốc Hoàng từng có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và 1 tiền sự về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Theo cơ quan Công an, Hoàng trực tiếp chỉ đạo đồng bọn thực hiện các hành vi phạm tội trong đường dây.

Đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm kinh doanh

Xác định đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại trực tiếp đến trẻ em, ban chuyên án dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn và vai trò của từng đối tượng trong đường dây.

Khoảng 20 giờ ngày 20/9, 6 tổ công tác gồm lực lượng Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm mua bán người (Cục Cảnh sát hình sự), Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cùng Công an các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ đồng loạt kiểm tra các điểm kinh doanh karaoke và khu nuôi nhốt tiếp viên phục vụ hoạt động nhạy cảm.

Tại Hà Nội, ban chuyên án kiểm tra hành chính 3 điểm kinh doanh karaoke, nuôi nhốt tiếp viên, giải cứu 34 nữ tiếp viên, trong đó có 12 trường hợp dưới 16 tuổi.

Lực lượng chức năng triệu tập 4 đối tượng, gồm: Đinh Quốc Hoàng (chủ mưu); Nguyễn Hà Thành (sinh năm 1988), có 1 tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ” và 1 tiền sự; Nguyễn Bá Giang (sinh năm 2002), trú tại phường Hòa Mạc, tỉnh Ninh Bình; Lừ Văn Tâm (sinh năm 1999), trú tại xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Hà Thành đảm nhận việc nuôi nhốt nhân viên, đưa đến phục vụ các quán karaoke ở khu vực xã Hòa Xá và địa bàn lân cận; Nguyễn Bá Giang nuôi nhốt nhân viên phục vụ các quán karaoke tại khu vực thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Thanh (Hà Nội); Lừ Văn Tâm quản lý quán karaoke Kimochi do Hoàng làm chủ.

Tại tỉnh Ninh Bình, Ban chuyên án kiểm tra hành chính quán karaoke “Quyết Tiến” giải cứu 7 nữ tiếp viên; đồng thời triệu tập Nguyễn Bá Quyết (sinh năm 1993), trú tại xã Hòa Mạc, tỉnh Ninh Bình, chủ quán karaoke này.

Tại tỉnh Lào Cai, Ban chuyên án kiểm tra hành chính quán karaoke 68 giải cứu 5 nữ tiếp viên; triệu tập Đặng Vũ Hải (sinh năm 1990), trú tại xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai, chủ cơ sở kinh doanh karaoke 68.

Tại tỉnh Phú Thọ, Ban chuyên án triệu tập Nguyễn Thị Tới (sinh năm 1965), trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, chủ nhà nghỉ Việt Hà 2.

Quá trình phá án, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội, gồm điện thoại di động và sổ sách ghi chép việc đưa, đón, thu tiền của nhân viên phục vụ tại các quán karaoke.

Mở rộng làm rõ nhiều vụ mua bán trẻ em

Qua đấu tranh, ban chuyên án xác định, từ năm 2025 đến nay, Đinh Quốc Hoàng cùng đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ mua bán người dưới 16 tuổi.

Trong số các nạn nhân có cháu H.T.L (sinh năm 2012), trú tại tỉnh Cao Bằng; cháu Đ.T.C (sinh năm 2009), trú tại tỉnh Lào Cai và cháu C.T.N.Y (sinh năm 2012), trú tại Hà Nội.

Trường hợp cháu H.T.L: Khoảng tháng 7/2025, do không có việc làm, cháu L tự bắt xe khách từ Cao Bằng xuống tỉnh Bắc Ninh tìm việc và vào làm công nhân tại một công ty sản xuất linh kiện điện tử (cháu L không nhớ tên và địa chỉ công ty).

Trong thời gian làm việc tại đây, qua mạng xã hội Facebook, cháu L thấy tài khoản “Phạm Tuấn” (tự giới thiệu quê ở tỉnh Hưng Yên, chưa xác định được nhân thân, lai lịch) đăng tin tuyển người làm việc với mức lương 12-15 triệu đồng/tháng.

Ngày 9/10/2025, cháu L liên hệ và được “Phạm Tuấn” đón, đưa đến quán karaoke có tên "Khúc nhạc vui quán" ở xã Hải Hưng, Hải Phòng. Tại đây, “Phạm Tuấn” giao cháu L cho Trần Văn Tình (sinh năm 2004), trú tại tỉnh Ninh Bình, quản lý quán và nhận từ Tình 10 triệu đồng chuyển khoản.

Ngay sau đó, Tình cho cháu L xem ảnh chụp giao dịch chuyển tiền và nói thẳng cháu đã bị bán, phải ở lại làm việc để trừ nợ. Chỉ một ngày sau, Tình liên hệ để Hoàng đến đón cháu L. Trên đường về Hà Nội, Hoàng nói đã trả cho Tình 30 triệu đồng, buộc cháu L phải làm nhân viên quán karaoke Kimochi, ở xã Vĩnh Thanh để trừ nợ.

Hằng ngày, cháu L bị ép vào phòng phục vụ khách, rót bia, bấm bài hát. Sau khoảng 3 tháng, tối 21/1/2026, cháu L tiếp tục bị Hoàng bán cho Nguyễn Hà Thành (tức “Tò”) với giá 30 triệu đồng.

Đưa cháu L về nhà trọ nuôi “gái dịch vụ”, Thành buộc nạn nhân nói trước ống kính rằng đã vay Thành 30 triệu đồng và phải làm nhân viên quán hát để trả nợ. Sau đó, Thành quay video nhằm hợp thức hóa khoản “nợ” ảo để khống chế nạn nhân.

Trường hợp cháu Đ.T.C: Khoảng tháng 2/2025, cháu được một người bạn quen trên Facebook rủ xuống tỉnh Hưng Yên làm nhân viên quán karaoke. Tại đây, Trần Văn Tình cho cháu ăn ở tại nhà trọ; mỗi khi quán có khách lại chở đi phục vụ, rót bia, bấm bài hát.

Tháng 6/2025, Tình đưa cháu C lên phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phục vụ các quán karaoke khoảng 3 tháng, rồi đưa về quán karaoke “Khúc nhạc vui quán” (Hải Phòng). Tại đây, cháu C gặp cháu H.T.L, vào thời điểm cháu L vừa bị Tình bán cho Hoàng.

Trường hợp cháu C.T.N.Y: Cháu Y bị lôi kéo qua bạn bè quen trên mạng xã hội, đến quán karaoke “Khúc nhạc vui quán” làm tiếp viên từ khoảng tháng 12/2025 vì lời hứa hẹn lương cao. Làm việc gần 1 tháng, cháu Y không được trả lương mà chỉ được cho ăn, ở. Đến tháng 2/2026, Tình bán cháu Y cho Hoàng với giá 29 triệu đồng, đồng thời bán cháu C với giá 14 triệu đồng.

Về quán Kimochi được khoảng 1 tuần, cháu Y bị nhân viên của Hoàng dọa đánh. Cháu xin nghỉ nhưng không được chấp nhận. Sau đó, Hoàng liên hệ với Đặng Vũ Hải, trú tại xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai, bán tiếp cháu Y với giá 29 triệu đồng và cháu C với giá 15 triệu đồng, buộc các cháu phải làm nhân viên phục vụ quán hát để trả nợ.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng gồm: Đinh Quốc Hoàng, Nguyễn Hà Thành, Nguyễn Bá Giang, Nguyễn Bá Quyết, Đặng Vũ Hải, Nguyễn Thị Tới, Lừ Văn Tâm và Trần Văn Tình về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” theo Điều 151 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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