Vụ Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Mâu thuẫn trong lời khai môi giới và hối lộ

Ngày 29/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục với phần thẩm vấn.

Quá trình xét hỏi, bị cáo “đầu vụ” Nguyễn Thị Mai Anh phủ nhận cáo buộc và khai mâu thuẫn với lời khai của các bị cáo khác trong việc môi giới, đưa và nhận hối lộ.

Ép buộc, đe dọa nhân viên

Tại phiên tòa, cả 2 vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông đều bị cách ly trong suốt thời gian xét hỏi các bị cáo khác. Khi được trình bày tại tòa, bị cáo Mai Anh phủ nhận hầu hết những cáo buộc của Viện Kiểm sát trong bản cáo trạng.

Khi thẩm phán chủ tọa phiên tòa hỏi về việc dùng tiền tác động từ lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng đến bảo vệ để được tự do ra vào viện, Mai Anh cho rằng những người này không đòi hỏi tiền của bị cáo mà chính bị cáo đã ép họ nhận tiền.

Mai Anh khai, để được ra ngoài về nhà với con nhỏ, có lần bị cáo đã hành hung bảo vệ ở cổng, dùng vũ lực buộc họ phải mở cửa. Sau đó, bị cáo ép bảo vệ và điều dưỡng phải nhận tiền của bị cáo để cho bị cáo tự do làm việc bị cáo muốn.

Tuy nhiên, trước đó, khai tại Tòa, nhóm lãnh đạo, cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đều thừa nhận được đưa tiền để tạo điều kiện cho bệnh nhân trốn viện.

Bị cáo Đặng Thị Hòa (cán bộ Phòng đào tạo nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến; đồng thời là vợ cựu viện trưởng Trần Văn Trường) cũng thừa nhận nhận tiền rồi tác động chồng tạo điều kiện cho Mai Anh ở phòng riêng.

Giải thích về sự mâu thuẫn trong lời khai này, Mai Anh cho rằng không hiểu vì sao những người này lại khai như vậy.

Ngoài việc đưa hối lộ cho cán bộ Viện, Mai Anh còn hoặc cho người đánh, đe dọa, gây sức ép buộc những người khác phải làm theo ý của bị cáo.

Cụ thể, Mai Anh còn khai có lần cho người đến nhà đánh Nguyễn Đức Hinh, Điều dưỡng trưởng Khoa Điều trị bắt buộc nữ để buộc Hinh phải bỏ qua sai phạm trong thời gian Mai Anh chữa bệnh bắt buộc. Đổi lại, Hinh đã nhận hối lộ hơn 70 triệu đồng của Mai Anh.

Tương tự, nhóm bị cáo là bảo vệ của Viện cũng khai phải chịu sự đe dọa, ép buộc của Mai Anh để tạo điều kiện cho Mai Anh.

Các bị cáo khai báo tại phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Bị cáo Lý Văn Xuân (nhân viên tổ bảo vệ Viện Pháp y tâm thần Trung ương) khai từng bị đe dọa rằng, nếu không tạo điều kiện cho vợ chồng Mai Anh thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng. Sau đó, Xuân thừa nhận đã nhận tiền thông qua lái xe của Mai Anh.

Một bảo vệ khác của Viện là bị cáo Phùng Văn Chơn cũng khai bị “đàn em” của Mai Anh đe dọa gia đình bị cáo nên đã phải tạo điều kiện cho vợ chồng Mai Anh.

Theo cáo trạng, các bị cáo nguyên là những bảo vệ của Viện là Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Hoa Bốn, Lý Văn Xuân và Phùng Văn Chơn, mặc dù biết Mai Anh và chồng là Lê Văn Đông đang chữa bệnh bắt buộc nhưng vẫn nhiều lần cho hai người ra vào Viện trái quy định.

Đổi lại, Ngọc và Bốn mỗi người được Mai Anh cho tổng cộng 570.000 đồng, Xuân và Chơn mỗi người 400.000 đồng. Trong các ca trực của Xuân, bị cáo Mai Anh ra khỏi viện 30 lần, Đông 8 lần. Riêng trong ca trực của Chơn, Mai Anh ra ngoài 37 lần, Đông 11 lần.

Cũng liên quan đến nội dung đưa hối lộ, bị cáo Mai Anh thừa nhận mang gần 200 triệu đến nhà cựu Viện trưởng Trần Văn Trường nhưng lại phủ nhận đó là hành vi đưa hối lộ. Bị cáo cho rằng, số tiền này nhằm nhờ vợ bị cáo Trường tác động tới bị cáo Trường để được ở phòng riêng cùng hai con và người giúp việc.

Phương thức “phù phép” mất khả năng nhận thức

Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát, các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã khai nhận về quá trình bàn bạc, thống nhất kết luận cho các đối tượng giám định trên bị mất khả năng nhận thức điều khiển hành vi không đúng thực trạng bệnh.

Trong vụ án này, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Ngô Văn Vinh là Giám định viên tâm thần có năng lực, kinh nghiệm và biết rõ 1 số đối tượng trong vụ án không bị bệnh tâm thần dẫn đến mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tuy nhiên, do đã nhận 90 triệu đồng từ cựu Phó Viện trưởng khi đó là Trần Văn Trường nên bị cáo Vinh đã thống nhất với các thành viên trong hội đồng giám định để kết luận cho các đối tượng giám định trên bị mất khả năng nhận thức điều khiển hành vi không đúng thực trạng bệnh.

Các bị cáo khai báo tại phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Trả lời thẩm vấn tại tòa, cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật khi giúp các đối tượng tăng triệu chứng bệnh tại thời điểm giám định khi những người này đều đã có các triệu chứng như ảo thanh, rối loạn cảm xúc, hoang tưởng chưa rõ nét.

Cụ thể, khi giám định, bị cáo Vinh đã giúp làm tăng nặng các triệu chứng kể trên để bệnh nhân được đánh giá là mất khả năng điều khiển hành vi tại thời điểm giám định. Trước khi các thành viên hội đồng đưa ra ý kiến, giám định viên thư ký hội đồng tổng hợp trước tình trạng bệnh của người được giám định tâm thần.

Sau đó các bị cáo đồng ý với các đề xuất của giám định viên thư ký hội đồng, dẫn đến hành vi phạm tội.

Sau khi bị cáo Vinh nghỉ hưu, Trần Văn Trường lên thay, đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Theo cáo trạng, Trần Văn Trường đã nhận 4,6 tỷ đồng từ Mai Anh và một số đối tượng khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 27 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh. Mục đích của việc này là để các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án phạt tù.

Bên cạnh đó, bị cáo Trường còn nhận hơn 3,3 tỷ đồng từ cán bộ của Viện để tuyển dụng một số cá nhân vào làm việc; nhận tiền từ Mai Anh để tạo điều kiện cho Mai Anh được ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ và xin cho một số nhân viên của Viện được đi học, chuyển khoa.

Tổng số tiền bị cáo Trường phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ là hơn 8 tỷ đồng; trong đó, bị cáo hưởng lợi riêng là 6,8 tỷ đồng./.

Vụ Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Từ “mua chuộc” đến “thao túng” lãnh đạo Viện Sau khi hối lộ, Mai Anh đã khống chế, chỉ đạo một số bác sỹ, điều dưỡng, hộ lý và bảo vệ để tạo điều kiện cho các bệnh nhân khác là các bị can, bị cáo và bị án trốn khỏi Viện hoặc được ra vào Viện.