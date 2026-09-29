Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) bị phạt 16 năm 6 tháng tù

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Yên Bái (cũ).

Theo đó, bị cáo Đinh Tiến Hùng (sinh năm 1984, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Yên Bái cũ) 13 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vật liệu nổ,” 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên," tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Hùng là 16 năm 6 tháng tù.

Về cùng 2 tội danh trên, Tòa tuyên phạt 6 bị cáo: Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1982, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tuyên Huy-Công ty Tuyên Huy) 11 năm 6 tháng tù, Nguyễn Trọng Tuấn (sinh năm 1965, Phó Giám đốc Công ty Tuyên Huy) 14 năm tù, Bùi Mạnh Hùng (sinh năm 1952, Phó Giám đốc Công ty Tuyên Huy) 8 năm tù, Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1978, ở tại phường Định Công, Hà Nội) 10 năm tù, Lăng Đức Hân (sinh năm 1972, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ngọc Tâm-Công ty Ngọc Tâm) 16 năm tù, Bùi Minh Đức (sinh năm 1969, công nhân Công ty Ngọc Tâm) 9 năm 6 tháng tù.

Hai bị cáo: Trần Đắc Việt (sinh năm 1970, Thủ kho vật liệu nổ Công ty Ngọc Tâm) và Nguyễn Văn Báu (sinh năm 1969, nhân viên Công ty Ngọc Tâm) đều bị tuyên 6 năm tù về cùng tội: "Vận chuyển trái phép vật liệu nổ.”

Bị cáo Lưu Bằng Đoàn (sinh năm 1972, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên."

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, xâm phạm tài nguyên quốc gia. Các bị cáo phạm đều phạm tội do hám lợi và bị áp dụng tình tiết tăng nặng do vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ nhiều lần. Còn việc khai thác tài nguyên, do không tính được khối lượng nên Hội đồng xét xử không áp dụng tình tiết tăng nặng.

Đối với bị cáo Đinh Tiến Hùng, Tòa đã ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là có nhiều thành tích trong công tác, gia đình tự nguyện nộp 50 triệu đồng. Số tiền 50 triệu đồng này được Tòa tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước cùng với số tiền các gia đình bị cáo khác đã nộp.

Bản án sơ thẩm nêu rõ, do muốn khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng nhằm thu hồi số tiền 10 tỷ đồng đã góp vốn, từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020 các bị cáo: Đinh Tiến Hùng, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Hậu đã bàn bạc thống nhất việc cùng khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng; phân chia lợi nhuận, trong đó Đinh Tiến Hùng hưởng 1/3 lợi nhuận, còn lại 2/3 lợi nhuận là của Công ty Tuyên Huy Nguyễn Văn Hậu và của Nguyễn Mạnh Hùng; phân công Nguyễn Mạnh Hùng thực hiện hành vi tìm và thuê thợ nổ mìn khai thác đá chứa quặng tại mỏ; phân công Lăng Đức Hân thực hiện hành vi làm hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái chấp thuận chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngàng, lợi dụng việc thi công làm đường xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ để làm đường nhưng lại sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Số vật liệu nổ mà Công ty Ngọc Tâm được cấp giấy phép vận chuyển là 868,8 kg thuốc nổ và 863 kíp nổ, nhưng Lăng Đức Hân đã chỉ đạo Trần Đắc Việt (thủ kho) xuất kho vật liệu nổ vượt quá số lượng vật liệu nổ được cấp giấy phép vận chuyển tổng số là 2.613 kg thuốc nổ và 3.291 kíp nổ.

Khi các bị cáo đang thực hiện hành vi vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ, khai thác trái phép đá chứa quặng chì kẽm tại mỏ Núi Ngàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 150kg thuốc nổ Amonit (AD1); 144kg thuốc nổ nhũ tương; 200 kíp điện A8; 200 kíp điện Visai; 1.500m dây điện mạng; 51kg thuốc nổ các loại.

Số đá chứa chì-kẽm mà các bị cáo đã khai thác có tổng khối lượng là 1.096 tấn, các bị cáo chưa thu lợi. Theo kết luận định giá tài sản, tổng khối lượng 1.096 tấn đá chứa chì kẽm có trị giá là hơn 2 tỷ đồng./.

Cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái bị đề nghị đến 17 năm 6 tháng tù Tại phiên tòa ngày 28/9, Đinh Tiến Hùng, cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ), bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 16 năm đến 17 năm 6 tháng tù.