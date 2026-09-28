Cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái bị đề nghị đến 17 năm 6 tháng tù

Sau 1 ngày xét hỏi, chiều 28/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Yên Bái (cũ) chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 10 bị cáo trong vụ án.

Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Hùng (sinh năm 1984, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái cũ) từ 13-14 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vật liệu nổ,” từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên," tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Hùng là 16 năm đến 17 năm 6 tháng tù.

Về cùng 2 tội danh trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa tuyên phạt 6 bị cáo: Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1982, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tuyên Huy - Công ty Tuyên Huy) từ 10 năm đến 11 năm 6 tháng tù, Nguyễn Trọng Tuấn (sinh năm 1965, Phó Giám đốc Công ty Tuyên Huy) từ 12 năm 6 tháng tù đến 14 năm tù, Bùi Mạnh Hùng (sinh năm 1952, Phó Giám đốc Công ty Tuyên Huy) từ 7 năm 9 tháng đến 9 năm tù, Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1978, ở tại phường Định Công, Hà Nội) từ 10 năm đến 11 năm 6 tháng tù, Lăng Đức Hân (sinh năm 1972, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ngọc Tâm - Công ty Ngọc Tâm) từ 17 năm đến 18 năm 6 tháng tù, Bùi Minh Đức (sinh năm 1969, công nhân Công ty Ngọc Tâm) từ 9 năm đến 10 năm 6 tháng tù.

Hai bị cáo: Trần Đắc Việt (sinh năm 1970, Thủ kho vật liệu nổ Công ty Ngọc Tâm) và Nguyễn Văn Báu (sinh năm 1969, nhân viên Công ty Ngọc Tâm) đều bị đề nghị từ 6 năm đến 7 năm tù về cùng tội: "Vận chuyển trái phép vật liệu nổ.”

Bị cáo Lưu Bằng Đoàn (sinh năm 1972, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội) bị đề nghị từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên."

Bản luận tội nêu rõ, vì muốn khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng nhằm thu hồi số tiền 10 tỷ đồng đã góp vốn, từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020 các bị cáo: Đinh Tiến Hùng, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Hậu đã bàn bạc thống nhất việc cùng khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng; phân chia lợi nhuận, trong đó Đinh Tiến Hùng hưởng 1/3 lợi nhuận, còn lại 2/3 lợi nhuận là của Công ty Tuyên Huy, Nguyễn Văn Hậu và của Nguyễn Mạnh Hùng; phân công Nguyễn Mạnh Hùng thực hiện hành vi tìm và thuê thợ nổ mìn khai thác đá chứa quặng tại mỏ; phân công Lăng Đức Hân thực hiện hành vi làm hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái chấp thuận chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngàng, lợi dụng việc thi công làm đường xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ để làm đường nhưng lại sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Số vật liệu nổ mà Công ty Ngọc Tâm được cấp giấy phép vận chuyển là 868,8 kg thuốc nổ và 863 kíp nổ, nhưng Lăng Đức Hân đã chỉ đạo Trần Đắc Việt (thủ kho) xuất kho vật liệu nổ vượt quá số lượng vật liệu nổ được cấp giấy phép vận chuyển tổng số là 2.613 kg thuốc nổ và 3.291 kíp nổ.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử xem xét theo nguyên tắc nghiêm trị đối với các bị cáo chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo cấp dưới; khoan hồng giảm nhẹ đối với các bị cáo có vai trò đồng phạm giúp sức, làm công ăn lương không hưởng lợi, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc điều tra làm rõ tội phạm... nhằm vừa đảm bảo tính răn đe, đồng thời phòng ngừa tội phạm chung.

Trong vụ án này, trước đó, bị cáo Đinh Tiến Hùng chỉ bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Yên Bái (cũ) khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên." Sau khi tiến hành điều tra lại vụ án, bị cáo Hùng không chỉ bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" mà còn bị truy tố thêm tội "Sử dụng trái phép vật liệu nổ.”

Đáng lưu ý, trước đó, tại giai đoạn điều tra và truy tố, bị cáo Đinh Tiến Hùng không thừa nhận hành vi Sử dụng trái phép vật liệu nổ. Tuy nhiên, trong phần xét hỏi tại phiên tòa ngày 28/9, bị cáo Đinh Tiến Hùng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như bản Cáo trạng của Viện Kiểm sát đã truy tố.

Quá trình thẩm vấn, trả lời câu hỏi của thẩm phán chủ tọa phiên tòa về việc có bị ai ép buộc trong lời khai tại phiên tòa không, bị cáo Đinh Tiến Hùng trình bày do nhận thức được hành vi sai phạm, nên bị cáo đã thành khẩn khai nhận. Bị cáo nhấn mạnh lời khai của mình là hoàn toàn khách quan và không bị ai ép buộc.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án, các bị cáo, các luật sư bào chữa đã tham gia tranh luận, đưa ra nhiều luận điểm, luận cứ nhằm giảm mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của các bị cáo./.

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