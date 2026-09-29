Lĩnh án chung thân vì lừa đặt cọc sầu riêng, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

Ngày 29/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Duy Anh Vũ (34 tuổi, trú xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội) án chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự).

Theo cáo trạng, vụ sầu riêng năm 2023, ông N.D.H (61 tuổi, bố của Vũ) và anh H.V.H (40 tuổi, anh họ Vũ, cùng trú tại thành phố Hà Nội) có 3 vườn sầu riêng tại xã Dliê Ya, Đắk Lắk với sản lượng thu hoạch dự kiến khoảng 33 tấn.

Trong thời gian từ tháng 7-9/2023, khi hai chủ vườn không có mặt tại địa phương, Vũ đã tự nhận là chủ của 3 vườn sầu riêng để ký hợp đồng và nhận tiền đặt cọc mua quả sầu riêng từ 12 bị hại rồi chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền Vũ sử dụng để đánh bạc trực tuyến, tiêu xài cá nhân, sau đó bỏ trốn. Đến tháng 1/2026, Vũ bị bắt theo quyết định truy nã khi đang trốn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, bị hại, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Duy Anh Vũ mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời buộc bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Vụ việc tiếp tục cảnh báo nguy cơ lừa đảo trong hoạt động mua bán, đặt cọc sầu riêng tại Đắk Lắk, địa phương có diện tích và sản lượng sầu riêng lớn cả nước./.

Tuyên án tù chung thân 5 bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 7.000 người Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI).