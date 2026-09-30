Phạt tù đối tượng giả danh sỹ quan Quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sáng 30/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 11 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự.

Dũng bị Tòa kết luận đã giả danh Thiếu tướng quân đội để lừa đảo mua vũ khí cho Bộ Quốc phòng, chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng của bị hại. Sau đó, Dũng bỏ trốn ra nước ngoài rồi quay về Việt Nam đầu thú.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, khoảng cuối năm 2018, anh Đinh Quang C (sinh năm 1986) là chủ sở hữu căn hộ tại phố Hoa Lan 7, khu đô thị Vinhome Riverside, phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội), do không có nhu cầu sử dụng nên rao bán căn hộ trên. Nguyễn Quang Dũng biết thông tin và giả vờ hỏi mua căn hộ này. Sau khi trao đổi, anh C đồng ý bán với giá 40 tỷ đồng.

Để tạo dựng hình ảnh với anh C, Dũng nói dối về việc mình là Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, đề nghị anh C cho ở nhờ căn hộ trên một thời gian để thu xếp tiền. Tin tưởng Dũng có khả năng mua nhà nên anh C đồng ý. Sau đó, Dũng dọn vào ở nhờ tại căn hộ của anh C.

Một thời gian sau, thông qua các mối quan hệ xã hội, anh Trần Văn T (sinh năm 1984, trú phường Yên Sở, Hà Nội) quen biết với Nguyễn Quang Dũng. Dũng tự giới thiệu với mọi người rằng bị cáo là Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, có mối quan hệ trong quân đội. Vì tính chất đặc thù công việc nên Dũng không thường xuyên có mặt tại trụ sở cơ quan.

Do anh Trần Văn T làm việc trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, muốn có nhiều mối quan hệ nên anh T đã chủ động xin số điện thoại của Dũng để tạo mối quan hệ thân thiết hơn. Sau lần gặp mặt trên, Dũng nhiều lần mời anh T đến chơi tại căn hộ của anh C ở phố Hoa Lan 7, khu đô thị Vinhome Riverside nói trên và nói dối anh T rằng căn hộ này là của mình.

Tiếp đó, Dũng nói với anh T là đang cần tiền phục vụ việc mua vũ khí cho Bộ Quốc phòng, đặt vấn đề với anh T cho vay tiền. Tin tưởng Dũng là người có chức vụ và muốn tạo mối quan hệ, anh T đã chuyển cho Dũng tổng số tiền 4,5 tỷ đồng. Nhận được tiền, Dũng sử dụng để chi tiêu cá nhân hết.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Dũng bỏ trốn sang châu Âu, di chuyển qua nhiều nước và bị Cơ quan Công an truy nã. Đến tháng 1/2026, Dũng trốn sang Thái Lan.

Ngày 7/3/2026, Nguyễn Quang Dũng đã chủ động liên hệ với Cơ quan điều tra, xin được về Việt Nam đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội./.

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