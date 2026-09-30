Cựu Chủ tịch Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV lĩnh thêm án 21 năm tù

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV Group (Công ty ATV) Vũ Ngọc Tý lĩnh án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, khoản 4 - Bộ luật Hình sự) và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” (theo quy định tại Điều 341, khoản 3 - Bộ luật Hình sự). Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Tý là 21 năm tù.

Trước đó, ngày 27/5/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Tý 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Ngày 30/12/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình (cũ) đã tuyên phạt Tý 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.” Tổng hợp hình phạt chung trong vụ án đó đối với bị cáo Tý cũng là 21 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Công ty ATV có địa chỉ tại thành phố Thanh Hóa do Vũ Ngọc Tý (sinh năm 1985) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, là người đại diện trước pháp luật.

Công ty này có địa chỉ kinh doanh vàng bạc đá quý tại phố Dịch Vọng Hậu (Hà Nội) và chỉ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ mà không được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng.

Tuy nhiên, trong 2 năm 2023 và 2024, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Tý đã đưa ra các thông tin gian dối, giới thiệu công ty của mình đủ điều kiện kinh doanh vàng, được Ngân hàng Nhà nước cấp phép quản lý. Tý còn giới thiệu rằng, chỉ có Công ty ATV được cấp phép nhận ký gửi vàng của người dân nhằm mục đích thống kê số liệu vàng dự trữ trong dân thay Ngân hàng Nhà nước để quản lý và trả lãi suất cho khách hàng theo quy định.

Bị cáo còn đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty ATV phải ký vốn pháp định vào Ngân hàng Nhà nước với số tiền 500 tỷ đồng. Trường hợp Công ty ATV có tranh chấp, Ngân hàng Nhà nước sẽ đứng ra chi trả cho khách hàng… Theo quy định của Tý, khách hàng có nhu cầu ký gửi vàng với Công ty ATV sẽ chuyển tiền đến các tài khoản mang tên công ty này hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của Tý.

Với phương thức và thủ đoạn trên, trong năm 2023 và 2024, CEO Công ty ATV đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng của 12 người bị hại thông qua việc huy động vốn dưới hình thức ký 19 hợp đồng ký gửi vàng, hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh doanh.

Tý dùng hơn 1 tỷ đồng để trả lãi cho các nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng và hiện chưa khắc phục hậu quả.

Sau khi nhận được tiền của các nhà đầu tư, Tý không sử dụng để kinh doanh lấy lãi như cam kết mà sử dụng chi trả lương cho nhân viên, mua sắm trang thiết bị trong công ty, lấy tiền đầu tư của người sau trả cho người trước và chi tiêu, trả nợ cá nhân hết.

Liên quan đến vụ án, tháng 2/2023, Vũ Ngọc Tý thỏa thuận sang tên chuyển nhượng và thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty ATV cho ông Nguyễn Văn Vương (sinh năm 1976 ở Hà Nội) đứng tên Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Phạm Thị Bích Hòa (sinh năm 1980 ở Hưng Yên) đứng tên Tổng Giám đốc. Sau đó, Tý giao con dấu cho ông Vương quản lý.

Thời điểm đó, Tý không còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty ATV, không có chức năng, nhiệm vụ tại công ty này. Song, để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký gửi vàng, Tý đã thuê người làm giả con dấu của Công ty ATV để đóng dấu xác nhận trên các hợp đồng ký gửi vàng và giấy ký gửi vàng có kỳ hạn của khách hàng.

Bị cáo đã đóng dấu xác nhận vào 6 hợp đồng ký gửi vàng và giấy ký gửi vàng có kỳ hạn giữa Công ty ATV với khách hàng để các bị hại tin tưởng gửi tổng số hơn 4 tỷ đồng, sau đó bị Tý chiếm đoạt hết./.

Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị phạt 20 năm tù Hành vi của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm giảm uy tín của ngành y tế, của các cơ quan giám định tư pháp.

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