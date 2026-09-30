Xóa tư cách Chủ tịch 3 huyện liên quan vụ án Cây xanh Công Minh

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đối với 3 cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Triệu Phong, Hướng Hóa và Gio Linh (tỉnh Quảng Trị cũ), liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Cụ thể, ông Phan Văn Linh (54 tuổi, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Phong) bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Phong. Ông Đặng Trọng Vân (58 tuổi, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa) và ông Võ Đắc Hóa (56 tuổi, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh) cũng bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện.

Đây đều là các cựu lãnh đạo cấp huyện của tỉnh Quảng Trị trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Trước đó, 3 cá nhân trên đã bị thi hành kỷ luật về Đảng bằng hình thức xóa các chức vụ trong Đảng.

Liên quan vụ án, trước đó, các ông Phan Văn Linh, Đặng Trọng Vân và Võ Đắc Hóa đã bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố để điều tra về các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đề nghị truy tố vắng mặt Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Công Minh (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh) ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật.

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