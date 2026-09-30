Kinh tế Ninh Bình nhiều điểm sáng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

Với đà tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 đạt 11,3%, kinh tế Ninh Bình tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, du lịch và thu hút đầu tư đều có những chuyển biến rõ nét, tạo động lực để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm nay.

Nhiều động lực thúc đẩy tăng trưởng

Theo Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình về tình hình kinh tế-xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2026, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP quý 3 ước tăng 11,04%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 11,3%, phản ánh sự phục hồi và phát triển của các ngành kinh tế chủ lực.

Kết quả này có sự đóng góp từ công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế được triển khai đồng bộ, gắn với việc xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với định hướng phát triển xanh và bền vững. Trong đó, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm trên 82% cơ cấu kinh tế, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng.

Nổi bật là khu vực công nghiệp và xây dựng với mức tăng trưởng 9 tháng đạt 16,37%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý 3 ước tăng 20,43%, tính chung 9 tháng tăng 25,01% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, với nhiều sản phẩm chủ lực duy trì mức tăng cao.

Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam là doanh nghiệp FDI đầu tư vào Khu công nghiệp Đồng Văn III, tỉnh Ninh Bình từ năm 2021, tạo việc làm cho hơn 12.800 lao động. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Cụ thể, sản lượng máy tính xách tay tăng 65,3%; điện sản xuất tăng 40,5%; xe ôtô tải tăng 35,5%; linh kiện, module camera và màn hình cảm ứng tăng 15,1%; ximăng và clanhke tăng 6,5%.

Cùng với phát triển sản xuất công nghiệp, Ninh Bình chú trọng chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng xanh. Đến nay, toàn tỉnh có 699 tổ chức, cá nhân lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, với tổng công suất khoảng 173,54 MW. Đây là một trong những giải pháp góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và hướng tới phát triển bền vững.

Ở khu vực thương mại và dịch vụ, hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục sôi động, tăng trưởng 9,04% trong 9 tháng đầu năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 240.343 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh. Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa và không gian phát triển được mở rộng, Ninh Bình đẩy mạnh khai thác các sản phẩm du lịch, thu hút khách trong nước và quốc tế.

Du khách tham quan Hang Múa - điểm du lịch nằm trong vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Trong quý 3, tỉnh Ninh Bình ước đón 3,6 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 4.100 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng, lượng khách du lịch đạt 20,55 triệu lượt, trong đó có 2,45 triệu lượt khách quốc tế và 18,1 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 21.350 tỷ đồng, tiếp tục đóng góp đáng kể vào tăng trưởng khu vực dịch vụ.

Hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận kết quả nổi bật. Tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2026 đạt 28.132 triệu USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, linh kiện điện tử đạt khoảng 11.256,6 triệu USD, tăng 38,1%; hàng may mặc đạt 3.156,7 triệu USD, tăng 116,4%; máy tính và linh kiện đạt 2.854,5 triệu USD, tăng 67,3%; giày dép đạt 1.856,2 triệu USD, tăng 30%.

Kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 25.448 triệu USD, tăng 51%. Những kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tiếp tục duy trì đà phát triển, đồng thời phản ánh sự gia tăng nhu cầu nguyên liệu, linh kiện phục vụ sản xuất.

Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng 2,73% trong 9 tháng. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, với tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 315,1 nghìn ha. Vụ Xuân đạt kết quả tích cực, sản lượng lúa đạt 909,3 nghìn tấn, năng suất bình quân 68,58 tạ/ha, mức cao nhất trong những năm gần đây.

Tỉnh tiếp tục duy trì 197 cánh đồng lớn, với diện tích hơn 6.600 ha; đồng thời mở rộng mô hình canh tác lúa tiết kiệm nước, tạo tín chỉ carbon trên diện tích hơn 8.800ha. Đây là hướng đi nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm phát thải và từng bước hình thành nền nông nghiệp xanh.

Lĩnh vực thủy sản tiếp tục phát triển ổn định, với tổng sản lượng 9 tháng ước đạt 228.922 tấn, tăng 2,11% so với cùng kỳ. Chương trình OCOP tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Toàn tỉnh hiện có 1.001 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong đó 7 sản phẩm đạt 5 sao.

Cải thiện môi trường đầu tư, tạo dư địa tăng trưởng

Cùng với những chuyển biến tích cực trong sản xuất, kinh doanh, Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và huy động các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 125.230 tỷ đồng, bằng 69,6% kế hoạch năm. Tỉnh đã cấp mới 124 dự án đầu tư, gồm 38 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký 493,7 triệu USD và 86 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký 12.384,5 tỷ đồng.

Khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển với 3.909 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 41.046 tỷ đồng. Trong khi đó, khu vực FDI duy trì hoạt động sản xuất tương đối ổn định trước những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu, giải quyết việc làm cho khoảng 250.000 lao động và đóng góp khoảng 22.100 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước trong 9 tháng.

Công tác thu ngân sách cũng đạt những kết quả đáng ghi nhận. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 45.075 tỷ đồng, bằng 56,2% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 4.060 tỷ đồng.

Thi công cầu vượt sông Càn (thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn là một trong những khó khăn cần tập trung tháo gỡ. Trong 9 tháng, toàn tỉnh giải ngân được 12.829,55 tỷ đồng, đạt 36,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tiến độ thu tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và triển khai một số dự án cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2026, tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình vào ngày 29/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; chủ động rà soát tiến độ, xác định rõ những chỉ tiêu còn thấp, những công việc chậm triển khai để có giải pháp khắc phục kịp thời, quyết liệt ngay từ đầu quý 4.

Trọng tâm là giữ vững đà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 11%; triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác chỉ đạo, điều hành, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Các sở, ngành cần khẩn trương hoàn thiện nội dung trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ động tham mưu điều hành thu, chi ngân sách; rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, đồng thời xây dựng kế hoạch năm 2027 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Tỉnh cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xử lý các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư và hoàn thiện các quy hoạch, tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ đầu tư, phát triển trong thời gian tới.

Với những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, cùng sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và các giải pháp tháo gỡ khó khăn đang được triển khai, Ninh Bình đang có thêm cơ sở để duy trì đà tăng trưởng trong quý 4. Việc phát huy các động lực từ công nghiệp, dịch vụ, xuất khẩu và đầu tư, đồng thời khắc phục những hạn chế trong giải ngân vốn đầu tư công, sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 của địa phương./.

Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng Các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đóng vai trò là động lực chính; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục phát huy vai trò trụ cột tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh.