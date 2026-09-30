Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng bật tăng, thương hiệu SJC giao dịch ở ngưỡng 143,5 triệu đồng

Giá vàng thế giới phục hồi kéo theo giá vàng trong nước tăng trở lại trong sáng 30/9, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh lên ngưỡng 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Hồng Kiều
Giá vàng miếng SJC hiện đang giao dịch ở mức 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. (Ảnh: TTXVN)
Giá vàng miếng SJC hiện đang giao dịch ở mức 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. (Ảnh: TTXVN)

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (30/9), giá vàng trong nước đã bật tăng, trong khi đó tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng giảm thêm 3 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý giao dịch ở mức 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Cùng xu hướng tăng, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 140,2-143,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng. Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.173 USD/ounce, tăng khoảng 40 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 12 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.627 đồng/USD, giảm 3 đồng so với hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.750-26.160 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.790-26.170 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.770-26.160 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng chưa có biến động.

Về phía Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.720-26.165 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 15 đồng/USD so với chốt phiên trước./.

(Vietnam+)
#Giá vàng SJC #Giá vàng thế giới #Tỷ giá USD #Thị trường vàng #Chênh lệch giá vàng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tàu chở hàng neo tại cảng ở Vancouver, British Columbia, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cuộc chiến thương mại Canada-Mỹ tiếp tục leo thang

Đợt tranh chấp mới nhất bắt đầu từ mùa hè, khi Tổng thống Trump viện dẫn một Đạo luật từ thời Đại Suy thoái để áp thuế 50% lên lượng hàng hóa nhập khẩu từ Canada trị giá khoảng 20 tỷ USD.