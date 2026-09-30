Giá vàng bật tăng, thương hiệu SJC giao dịch ở ngưỡng 143,5 triệu đồng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (30/9), giá vàng trong nước đã bật tăng, trong khi đó tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng giảm thêm 3 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý giao dịch ở mức 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Cùng xu hướng tăng, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 140,2-143,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng. Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.173 USD/ounce, tăng khoảng 40 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 12 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.627 đồng/USD, giảm 3 đồng so với hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.750-26.160 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.790-26.170 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.770-26.160 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng chưa có biến động.

Về phía Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.720-26.165 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 15 đồng/USD so với chốt phiên trước./.

Liên tục điều chỉnh, giá vàng SJC xuống ngưỡng 141,5 triệu đồng mỗi lượng Cùng xu hướng đi xuống của thị trường thế giới, giá vàng trong nước sáng 29/9 cũng tiếp tục điều chỉnh, trong đó giá mua và bán vàng miếng SJC giao dịch ở ngưỡng 38,5-141,5 triệu đồng/lượng.