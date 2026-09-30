Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng

Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố Quảng Ninh đạt 12,54%, xếp thứ 1 trên cả nước.

Riêng trong quý 3/2026, GRDP của địa phương tăng tới 15,04%, cũng dẫn đầu cả nước.

Đây là kết quả của việc chỉ đạo khoa học, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc quyết liệt, tâm huyết của cả hệ thống chính trị, với tinh thần “kỷ luật, đồng tâm” của nhân dân, doanh nghiệp khi Quảng Ninh bước vào vị thế mới trở thành thành phố.

Các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đóng vai trò là động lực chính cho sự tăng trưởng này; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục phát huy vai trò trụ cột tăng trưởng.

Đến nay, toàn bộ 12/12 dự án trọng điểm trong lĩnh vực này đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng kế hoạch, với tổng vốn đầu tư đạt gần 100.000 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh đó, giải ngân vốn đầu tư công ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến hết quý 3/2026, Quảng Ninh ước giải ngân 16.342 tỷ đồng, đạt 102% chỉ tiêu quý 3 và 84% kế hoạch cả năm.

Địa phương cũng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giải phóng mặt bằng cho 151/198 dự án chậm tiến độ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 9 tháng ước đạt 80.327 tỷ đồng, tăng 88,28% so với cùng kỳ năm trước và đạt 111,91% kịch bản thu 9 tháng.

Lĩnh vực du lịch-dịch vụ phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Tổng lượt khách du lịch đến Quảng Ninh trong 9 tháng ước đạt 18,8 triệu lượt, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Trong số đó, khách quốc tế ước đạt khoảng 4,21 triệu lượt, tăng 28%. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng, tăng 27,38%.

Song song với phát triển kinh tế, Quảng Ninh chú trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% và thu ngân sách nhà nước đạt 100.000 tỷ đồng. Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu phát động đợt cao điểm “90 ngày đêm nước rút” thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2026; rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ, nhất là những nội dung còn khó khăn, tiến độ còn chậm, xác định rõ nguyên nhân, rõ trách nhiệm và tập trung tháo gỡ ngay.

Cùng với việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Quảng Ninh tập trung cao cho giải phóng mặt bằng và tiến độ các dự án trọng điểm; đẩy nhanh việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia. Quá trình thực hiện phải phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả, tăng cường kiểm tra, đôn đốc./.

Quảng Ninh quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 15,41% trong quý 3 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh các sở, ngành liên quan phải tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khôi phục tiến độ các sản phẩm bị chậm.