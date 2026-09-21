Quảng Ninh dồn lực gỡ vướng, bảo đảm tiến độ cơ sở dữ liệu đất đai

Quảng Ninh đang tập trung tổng lực tháo gỡ các nút thắt kỹ thuật, yêu cầu đơn vị thi công tăng gấp đôi nhân lực và ứng dụng công nghệ mới để hoàn thành số hóa cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 31/10/2026.

Dù vừa tạo đà bứt phá với hơn 1,3 triệu thửa đất được chuẩn hóa và đưa lên hệ thống dữ liệu chung của cả nước, chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại thành phố Quảng Ninh vẫn đang bước vào giai đoạn chặng nước rút nhiều áp lực.

Để không bị vỡ kế hoạch trước khối lượng hồ sơ tồn đọng lớn, thành phố đang tập trung dồn lực tháo gỡ từng "nút thắt" kỹ thuật và hạ tầng, quyết tâm đưa quản lý đất đai lên không gian số đúng lộ trình đề ra.

Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện và đồng bộ dữ liệu của hơn 1 triệu hồ sơ thửa đất lên Hệ thống thông tin đất đai quốc gia (VNLIS) trước ngày 31/10/2026. Toàn bộ thông tin phải đáp ứng yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống," có khả năng trích xuất và chia sẻ tự động phục vụ quản lý nhà nước.

Để thực hiện mục tiêu này, Quảng Ninh áp dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm tăng tốc độ đo đạc, lập bản đồ và làm sạch dữ liệu từ cấp cơ sở.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Quảng Ninh, từ ngày 4/8/2026 đến 16 giờ ngày 20/9/2026, toàn thành phố đã xây dựng và đồng bộ thêm 516.311 thửa đất (trong đó có 486.989 thửa đất đạt Nhóm 1) lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai (VNLIS), tăng 26,5% so với kỳ trước. Nâng tổng số thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu lên 1.344.573/1.946.090 thửa, đạt tỷ lệ 69,1%.

Tính riêng số thửa đất Nhóm 1 đồng bộ thành công đã đạt 1.059.342 thửa (tương ứng 54,4%). Hiện thành phố Quảng Ninh xếp thứ 21/34 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó một số địa phương ghi nhận tỉ lệ hoàn thành rất cao như xã Hoành Mô (93,4%), xã Đông Ngũ (79,3%) và xã Lục Hồn (69,5%).

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chính quyền các xã, phường, đặc khu và Sở Nông nghiệp và Môi trường giám sát tiến độ hằng ngày, xử lý nghiêm túc các điểm nghẽn, tuyệt đối không làm theo phong trào hoặc chạy theo số lượng thuần

Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu tập trung thu thập dữ liệu các thửa đất, phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai và đơn vị tư vấn trong kiểm tra, xác minh kết quả đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, bổ sung hồ sơ còn chưa đầy đủ các trường thông tin. Việc thu thập, rà soát, quản lý thông tin hồ sơ dữ liệu đất đai phải được đảm bảo an toàn thông tin tại từng khâu.

Thực tế triển khai tại thành phố Quảng Ninh cho thấy, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai vẫn đang đối mặt với khối lượng công việc còn lại rất lớn. Toàn thành phố hiện còn 886.748 thửa đất cần tiếp tục đưa vào Nhóm 1, trong đó có 601.517 thửa chưa có dữ liệu.

Khối lượng hồ sơ Ủy ban Nhân dân cấp xã cần thu thập, đăng ký đất đai hoặc cấp mới Giấy chứng nhận còn đọng lại hàng trăm nghìn trường hợp, gồm 42.162 thửa đất ở và 517.461 thửa đất nông nghiệp.

Sự ngắt quãng còn do hệ thống VNLIS thường xuyên bảo trì, nâng cấp, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ đồng bộ dữ liệu của địa phương.

Thêm vào đó, việc xử lý dữ liệu lịch sử gặp khó khăn khi bản đồ địa chính qua nhiều thời kỳ được đo đạc bằng các công nghệ, hệ tọa độ khác nhau, dẫn đến hiện tượng chồng lấn ranh giới hay lệch mảnh.

Nhiều Giấy chứng nhận cấp trước đây dùng số thửa theo bản đồ quy hoạch xây dựng mà không chỉnh lý theo quy chuẩn địa chính, khiến lực lượng chức năng mất nhiều thời gian kết nối giữa dữ liệu không gian và thuộc tính./.