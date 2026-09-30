Hà Tĩnh: Sản lượng hàng hóa qua cảng biển tăng mạnh trong 9 tháng

Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Hà Tĩnh đạt hơn 30 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025.

Số lượng tàu, thuyền ra, vào cảng đạt 3.000 lượt, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm hàng hóa qua cảng chủ yếu là kali, than, gỗ dăm, quặng, thép, xăng dầu.

Có được kết quả trên là do Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho tàu, thuyền đến, rời và hoạt động tại khu vực cảng biển gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn-an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển.

Cảng vụ cũng thực hiện tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết thủ tục hành chính đối với tàu, thuyền đến, rời và hoạt động trong vùng nước cảng biển theo quy định; tăng cường hướng dẫn chủ tàu, đại lý, thuyền trưởng và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục nhanh chóng.

Năm 2026, sản lượng hàng hóa qua cảng biển Hà Tĩnh dự kiến đạt gần 37 triệu tấn. Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm hoạt động tàu, thuyền an toàn, thông suốt và hiệu quả tại khu vực cảng biển, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tiếp tục xem xét, phê duyệt và ban hành kế hoạch điều động tàu thuyền phù hợp; theo dõi, giám sát việc tàu, thuyền vào, rời cảng, di chuyển và neo đậu đúng vị trí, đúng kế hoạch được chấp thuận.

Cảng vụ cũng phối hợp các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức hoạt động tàu, thuyền, xử lý tình huống phát sinh; duy trì đối thoại với doanh nghiệp lĩnh vực hàng hải để tiếp nhận, giải đáp và xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động tàu, thuyền và thủ tục hành chính. Cùng với đó, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho tàu, thuyền thông qua cảng.

Bờ biển Hà Tĩnh dài hơn 137km, toàn tỉnh hiện có 7 bến cảng với 22 cầu cảng đang hoạt động. Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cảng biển Hà Tĩnh được xác định là cảng loại 1.

Quy hoạch chi tiết được phê duyệt cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, lượng hàng hóa thông qua cảng biển Hà Tĩnh đạt từ 46,3-83,5 triệu tấn. Tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống tiếp tục được mở rộng với các bến cảng mới, đáp ứng nhu cầu hàng hóa dự kiến tăng bình quân 3,6-4,5%/năm.

Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định dịch vụ logistics là một trong 4 ngành kinh tế trọng điểm tạo đột phá phát triển. Định hướng này tiếp tục được cụ thể hóa trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh, với mục tiêu đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng và logistics của vùng và cả nước. Cùng với hiện đại hóa hạ tầng cảng biển, Hà Tĩnh chú trọng triển khai các chính sách phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu./.

Khai mở dư địa, kích hoạt làn sóng đầu tư mới vào Khu kinh tế Vũng Áng Không chỉ tối ưu hóa quỹ đất và hạ tầng kết nối, Vũng Áng đang hình thành diện mạo mới, kích hoạt làn sóng đầu tư lớn vào công nghiệp, cảng biển và dịch vụ logistics.