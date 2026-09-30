Nghệ An hướng tới trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện vào năm 2045

Đến năm 2045, tỉnh Nghệ An phấn đấu hoàn thành chuyển đổi sang mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững, hội nhập và các mô hình thành phần trên các lĩnh vực được vận hành đồng bộ, hài hoà, hiệu quả, trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

Đây là một trong những nội dung chính của Kế hoạch số 886/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành ngày 25/9/2026.

Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành các nền tảng cho mô hình phát triển mới trên các lĩnh vực, phù hợp với trình độ phát triển của tỉnh. Tạo đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế; về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược, hạ tầng năng lực tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao và các doanh nghiệp dẫn dắt; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia; phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển; là trung tâm của vùng về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thương mại, logistics và du lịch, đồng thời là đầu mối kết nối giao thương Đông-Tây với Lào và Tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

Đến năm 2035, phấn đấu hoàn thành cơ bản quá trình chuyển đổi sang mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; hình thành đồng bộ các mô hình thành phần trên các lĩnh vực: quản trị; kinh tế; xã hội; văn hóa, con người; môi trường sinh thái; quốc phòng-an ninh; đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định 34 chỉ tiêu cụ thể để triển khai thực hiện. Về thể chế và quản trị, tỉnh phấn đấu đưa xếp hạng phát triển chính quyền số nằm trong nhóm 18 tỉnh, thành phố dẫn đầu ở giai đoạn 2026-2030, tiến tới nhóm 16 ở giai đoạn 2036-2045. Đồng thời, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số sự hài lòng của người dân (SIPAS) mục tiêu vươn lên top 10 và top 5 toàn quốc.

Sớm hoàn thành xây dựng và chính thức vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) trong quý 1/2027.

Nghệ An phấn đấu đến năm 2030, ngành công nghiệp hỗ trợ trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Về lĩnh vực kinh tế, tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm từ 10% đến 12% qua các thời kỳ, nâng GRDP bình quân đầu người đạt từ 165-190 triệu đồng vào năm 2030 và lên tới 720-785 triệu đồng vào giai đoạn 2036-2045.

Kinh tế số dự kiến đóng góp 25-30% GRDP vào năm 2030 và tăng lên 40% vào cuối kỳ. Tỉnh chú trọng lập Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam mở rộng, xây dựng Đề án thành lập khu kinh tế đặc biệt, thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số.

Đối với các lĩnh vực xã hội, văn hóa và môi trường, nâng tỷ lệ sinh viên học ngành STEM đạt trên 35% đến 45%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100% từ năm 2031 và tuổi thọ trung bình đạt trên 80 tuổi vào năm 2045.

Tỉnh sẽ xây dựng Đề án bảo tồn văn hóa dân gian gắn với du lịch cộng đồng miền Tây Nghệ An, đồng thời phát triển các thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa.

Hướng tới phát triển bền vững, Nghệ An cam kết giảm 9-11% lượng phát thải khí nhà kính và hướng tới phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, đi kèm với các đề án bảo đảm an ninh nguồn nước, phòng chống thiên tai và hình thành Khu bảo tồn biển Hòn Ngư-Đảo Mắt.

May hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu tại nhà máy của Công ty TNHH SangWoo Việt Nam, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Về lĩnh vực quốc phòng-an ninh và hội nhập quốc tế, tập trung hoàn thiện chuyển đổi số toàn diện, 100% cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang vận hành hạ tầng số và chỉ huy trên không gian mạng. Thu hút từ 2 đến 4 dự án đầu tư từ các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, nâng cấp các cặp cửa khẩu biên giới như Thanh Thủy, Thông Thụ, Tam Hợp, Cao Vều thành cửa khẩu chính và cửa khẩu quốc tế, nâng cao vị thế và mở rộng hợp tác toàn diện với các địa phương nước bạn Lào cũng như các đối tác quốc tế.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ban, ngành và các địa phương. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, xây dựng chính quyền số; cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng xanh, sinh thái, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao; phát triển đồng bộ lĩnh vực văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ vững quốc phòng-an ninh và chủ động nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Các đơn vị, địa phương có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện, rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm đảm bảo Kế hoạch được vận hành hiệu quả và đúng tiến độ đề ra./.

Nghệ An sẽ đưa Khu bến Đông Hồi vào vận hành trước năm 2030 Việc đưa Khu bến Đông Hồi vào khai thác nâng cao năng lực logistics, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp và tạo động lực tăng cường liên kết vùng, mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu.