Giá dầu phục hồi khi Tổng thống Mỹ bác khả năng nới lỏng trừng phạt Iran

Trong phiên giao dịch ngày 30/9, giá dầu trên thị trường châu Á tăng trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thẳng thừng bác bỏ thông tin cho rằng nước này sẵn sàng nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran. Tuyên bố này đã lấn át sức ép giảm giá từ việc nguồn cung dầu mỏ tại khu vực Trung Đông đang có dấu hiệu phục hồi.

Tính đến 13 giờ 50 phút ngày 30/9 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 11/2026 tăng 84 xu Mỹ (0,82%) lên 103,43 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 12/2026 cũng tăng 19 xu Mỹ lên 87,59 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 25 xu Mỹ (0,28%) lên 89,63 USD/thùng.

Với diễn biến này, dầu Brent đang hướng tới mức tăng khoảng 14% trong tháng 9/2026, mức tăng nhiều nhất tính theo tháng kể từ tháng 7/2026, trong khi dầu WTI cũng ghi nhận mức tăng 4% sau khi vượt mốc 106 USD/thùng vào đầu tháng.

Động thái tăng giá diễn ra bất chấp những nỗ lực ngoại giao của Qatar nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình giữa Iran và Mỹ.

Bà Sugandha Sachdeva, Giám đốc công ty nghiên cứu SS WealthStreet nhận định: "Sự giằng co quanh các cuộc đàm phán tiếp tục duy trì mức chi phí bù đắp cho rủi ro địa chính trị vào giá dầu. Bất kỳ sự gián đoạn hay leo thang căng thẳng mới nào cũng có thể kích hoạt một đợt tăng giá tiếp theo."

Ở chiều ngược lại, đà tăng của thị trường bị kìm hãm phần nào bởi sự phục hồi nguồn cung mạnh mẽ. Saudi Arabia hiện đã nối lại hoạt động bơm dầu lên tàu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ sau khi mở lại Tuyến đường ống Đông - Tây.

Tính trong tháng 9/2026, xuất khẩu dầu thô từ các nước Trung Đông đã bật tăng lên mức 16,328 triệu thùng/ngày, con số cao nhất kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 28/2. Ngân hàng JPMorgan ước tính tổng lượng xuất khẩu dầu của khu vực hiện duy trì trung bình 20,5 triệu thùng/ngày, tương đương 89% mức của năm 2025.

Tại thị trường Mỹ, khoảng cách chênh lệch giá giữa dầu Brent và WTI đã nới rộng lên mức cao nhất trong 4 tháng qua. Nguyên nhân xuất phát từ việc chính quyền Mỹ đang cân nhắc các biện pháp hạn chế xuất khẩu dầu diesel như cho phép bán loại diesel nhuộm đỏ trong nước nhằm hạ nhiệt giá cả cho người tiêu dùng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Cùng lúc, dữ liệu sơ bộ từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy dự trữ dầu thô và xăng tại Mỹ tuần qua đã tăng, đi ngược lại dự báo giảm từ các chuyên gia phân tích./.



Giá dầu tăng phiên thứ hai liên tiếp trước lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông Vào lúc 13 giờ 26 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao tháng 11/2026 tăng 1,71 USD, hay 1,6%, lên 106,99 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 1,4 USD, hay 1,5%, lên 94 USD/thùng.