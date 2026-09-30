Bộ Giáo dục-Đào tạo “chốt” ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo đó, Điều 10 của Thông tư số 81 quy định rõ những việc ban đại diện cha mẹ học sinh và thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm.

Theo đó, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh; sử dụng hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ không đúng mục đích; lợi dụng hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh để vụ lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc; ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu, thời hạn hỗ trợ; ép buộc, gây áp lực đối với cha mẹ học sinh trong việc hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được sử dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục; thu, tiếp nhận, quản lý hoặc sử dụng tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.

Thông tư cũng nêu rõ ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp có nhiệm vụ tập hợp, đại diện và phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cha mẹ học sinh trong nhóm, lớp; phối hợp với giáo viên trong chăm sóc, giáo dục học sinh; hỗ trợ trao đổi thông tin giữa phụ huynh và giáo viên; phối hợp thực hiện các hoạt động của cha mẹ học sinh theo kế hoạch của cơ sở giáo dục.

Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp có quyền được tham gia ý kiến về nội dung trong việc phối hợp chăm sóc, giáo dục học sinh; phản ánh, kiến nghị với giáo viên và nhà trường về các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của ban; đề nghị giáo viên hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức trao đổi về những vấn đề liên quan đến việc chăm sóc, giáo dục học sinh.

Thông tư cũng quy định mỗi cơ sở giáo dục có một ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở giáo dục.

Thông tư số 81 thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ban hành ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Điều 10 của Thông tư số 55 quy định về kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Theo đó, kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác. Kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp. Thông tư số 81 đã bỏ các quy định này./.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được tự đặt các khoản thu, ép buộc đóng góp Dự thảo quy định khoản hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh do từng phụ huynh tự nguyện quyết định, không phải là khoản thu của cơ sở giáo dục và không làm phát sinh nghĩa vụ đóng góp.