Dự kiến sử dụng mã định danh cá nhân làm mã hồ sơ học tập suốt đời

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 88/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo.

Điểm đáng chú ý là dự thảo thông tư hướng đến việc thống nhất sử dụng mã định danh cá nhân làm mã hồ sơ học tập suốt đời. Theo đó, mỗi người học có một mã định danh trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo; mã này đồng thời được sử dụng làm mã số hồ sơ học tập suốt đời.

Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời được thiết kế để ghi nhận liên tục quá trình học tập, rèn luyện, kết quả học tập, văn bằng, chứng chỉ và trình độ đào tạo của người học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Người học hoặc người đại diện hợp pháp của người học chưa thành niên được sử dụng mã số này để truy cập, khai thác dữ liệu của mình, đề nghị kiểm tra, đính chính dữ liệu không chính xác và thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính liên quan theo quy định.

Hồ sơ học tập suốt đời dự kiến bao gồm dữ liệu về học bạ số, văn bằng, chứng chỉ số, công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và kết quả học tập của người học trong các chương trình giáo dục, đào tạo.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự thảo được xây dựng phù hợp với thực tế phát triển của khoa học, công nghệ dữ liệu.

Dự thảo Thông tư quy định về danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành; trách nhiệm tạo lập các loại dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời; sử dụng mã số hồ sơ học tập suốt đời để quản lý truy cập, khai thác dữ liệu; quy trình kết nối, đồng bộ, kiểm tra, đối soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu; quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo và nội dung dữ liệu dùng chung. Thông tư này không áp dụng đối với dữ liệu giáo dục và đào tạo có liên quan đến bí mật nhà nước.

Dự thảo xác định danh mục các cơ sở dữ liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, quản lý, sử dụng thống nhất, gồm: cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học; cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp và cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo.

Các cơ sở dữ liệu sẽ được tổ chức theo hướng có khả năng kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác và ứng dụng VNeID.

Các cơ sở giáo dục có thể cập nhật trực tiếp trên cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thông qua Nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia hoặc kết nối, đồng bộ dữ liệu từ phần mềm nghiệp vụ theo chuẩn dữ liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo, dữ liệu có thể được cập nhật thông qua Nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia hoặc kết nối, đồng bộ từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin, phần mềm quản lí và các cơ sở dữ liệu có liên quan. Tùy nhóm dữ liệu, việc đồng bộ có thể thực hiện theo thời gian thực hoặc định kỳ.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu được triển khai đồng bộ, cơ chế này góp phần giảm việc nhập lại cùng một thông tin ở nhiều hệ thống, giảm thao tác thủ công và nâng cao khả năng sử dụng dữ liệu cho quản lý, thống kê, báo cáo, nghiên cứu, dự báo và cung cấp dịch vụ công./.

Ban hành quy định về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo Nghị định số 88/2026/NĐ-CP hướng dẫn quản lý, khai thác, chia sẻ dữ liệu giáo dục, xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia và bảo vệ dữ liệu cá nhân.