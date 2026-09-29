Học thạc sỹ chính quy toàn thời gian mới được nhận học bổng theo nghị định 179

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung về tuyển sinh và đào tạo sau đại học.

Một trong những điểm mới của dự thảo là bổ sung quy định xác định đối tượng thạc sỹ hưởng học bổng Chính phủ theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP.

Theo đó, học viên học thạc sỹ các ngành đào tạo theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP và theo hình thức chính quy tập trung toàn thời gian sẽ được nhận học bổng từ 5,5 đến 7,4 triệu đồng/tháng. Người học được yêu cầu học tập, nghiên cứu toàn thời gian và không đồng thời làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay quy định này chỉ áp dụng với trường hợp học viên thạc sỹ nhận học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP, không áp dụng với học viên thạc sỹ chính quy không thuộc đối tượng được hỗ trợ học bổng. Danh mục các ngành được nhận học bổng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, theo quy định, cơ sở đào tạo quyết định hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và kế hoạch học tập toàn khóa của từng chương trình, bảo đảm tuân thủ Luật Giáo dục đại học, chuẩn chương trình đào tạo và quy chế. Cơ sở đào tạo tiếp tục có quyền và trách nhiệm tổ chức chương trình phù hợp và công khai kế hoạch học tập để người dự tuyển lựa chọn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ lắng nghe các ý kiến đóng góp, rà soát cách bố cục và diễn đạt quy định để văn bản khi hoàn thiện thể hiện rõ đối tượng, điều kiện và phạm vi áp dụng, thuận lợi cho cơ sở đào tạo thực hiện và người học tiếp cận chính sách.

Nghị định số 179/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/05/2026 quy định chính sách học bổng hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Mức độ học bổng với trình độ đại học là từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng/tháng; trình độ thạc sỹ từ 5,5 đến 7,4 triệu đồng/tháng; trình độ tiến sỹ từ 7,4 đến 8,4 triệu đồng/tháng. Mức học bổng cụ thể tuỳ theo từng ngành đào tạo. Tổng thời gian nhận học bổng không quá 10 tháng/năm.

Nghị định quy định điều kiện nhận học bổng với trình độ thạc sỹ, tiến sỹ là người học trúng tuyển chương trình đào tạo thuộc các ngành được cấp học bổng theo hình thức đào tạo chính quy tập trung toàn thời gian.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định người học thạc sỹ tiếp tục được nhận học bổng khi không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong kỳ xét cấp học bổng đồng thời đáp ứng yêu cầu: sau năm thứ nhất, tích lũy tối thiểu 40% tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, có điểm trung bình tích luỹ đạt tối thiểu 3,0 trở lên theo thang điểm 4, có kết quả nghiên cứu và công bố khoa học theo quy định của cơ sở đào tạo./.

Bộ GD-ĐT công bố mức điểm thí sinh được nhận học bổng theo Nghị định 179 Đối với năm tuyển sinh 2026, mức điểm xét hưởng chính sách học bổng được xác định cho 15 nhóm ngành, dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm; với năm tuyển sinh 2025, dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm.