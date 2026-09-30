Doanh nghiệp và nhà trường 'bắt tay' tạo sân chơi lập trình cho sinh viên

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hơn 467.000 thí sinh (chiếm hơn 53%) đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 đã đặt nguyện vọng xét tuyển vào nhóm ngành STEM. Trong đó, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và bán dẫn tiếp tục là nhóm ngành dẫn đầu về số lượng đăng ký.

Với mục tiêu góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ trẻ cho Việt Nam, mô hình hợp tác giữa Nhà nước, Nhà trường và Doanh nghiệp được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xác định là 'tam giác chiến lược' của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Mô hình này đang được cụ thể hóa thông qua các chương trình đào tạo, cuộc thi chuyên môn do nhà trường phối hợp cùng doanh nghiệp công nghệ tổ chức.

Trước thực tiễn này, nhiều doanh nghiệp công nghệ xác định cần tham gia vào quá trình hình thành nguồn nhân lực từ trên ghế nhà trường để sớm phát hiện và nuôi dưỡng nhân tài, thay vì chờ người học tốt nghiệp rồi mới đào tạo lại. Cuộc thi lập trình Code Tour do VNG khởi xướng và phối hợp tổ chức cùng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ điển hình của cách tiếp cận này.

Code Tour là sân chơi công nghệ có phạm vi toàn quốc, dành cho thí sinh ở độ tuổi từ 15-24, nhằm nâng cao tư duy lập trình, kết nối đam mê và phát triển cộng đồng công nghệ trẻ.

Sau hơn 7 năm tổ chức, cuộc thi đã thu hút gần 10.000 thí sinh từ nhiều tỉnh, thành và trường cấp 3, đại học tranh tài. Riêng mùa 2025, năm đầu tiên mà Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và VNG hợp tác đồng tổ chức cuộc thi, Code Tour đã ghi nhận hơn 5.100 lượt đăng ký, với thí sinh trẻ nhất chỉ mới 15 tuổi.

Bước sang năm thứ 2 đồng tổ chức, Code Tour 2026 tiếp tục được VNG, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp triển khai ở cả khía cạnh chuyên môn lẫn hạ tầng kỹ thuật.

Vì vậy, các đề bài lập trình thuật toán chuyên sâu của cuộc thi được xây dựng trên sự kết hợp giữa chuẩn mực học thuật của nhà trường và bài toán thực tế từ doanh nghiệp.

Chia sẻ về định hướng cuộc thi, Tiến sỹ Nguyễn Thái Bình Long - Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại và Phát triển dự án, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dù AI đang phát triển mạnh mẽ, tư duy logic và nền tảng thuật toán vững chắc vẫn là gốc rễ để người học hiểu bản chất vấn đề và làm chủ công nghệ.

Do đó, kỹ sư trẻ cần chuyển từ việc chỉ viết code sang biết khai thác, kiểm chứng, làm chủ các công cụ AI. Code Tour tạo ra môi trường thực chiến, giúp sinh viên vận dụng kiến thức để xử lý các bài toán phức tạp, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện tư duy và khả năng thích ứng trong thực tế./.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Công nghệ giành giải Ba cuộc thi lập trình quốc tế Nhóm 3 sinh viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội giành giải ba hạng mục Phần mềm sáng tạo theo chủ đề Cuộc thi Lập trình quốc tế NAPROCK International Programming Contest.