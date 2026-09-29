Quảng Ngãi chú trọng nâng chất bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao

Tại các địa phương khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, việc đảm bảo bữa ăn bán trú vừa an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa đầy đủ dinh dưỡng luôn được chính quyền địa phương và nhà trường đặc biệt chú trọng.

Nhờ đó, không chỉ giúp cho các em học sinh có được thể chất tốt để học tập, mà còn giúp cho phụ huynh học sinh yên tâm với chế độ bán trú của các nhà trường, giúp các em vững bước trên con đường thực hiện ước mơ của mình.

Sẵn sàng cho ca học chiều

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kon Plông, xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi có gần 500 em trong tổng số 627 em học sinh thực hiện chế độ bán trú.

Các em học sinh học tập tại 8 điểm trường, trong đó có một điểm trường chính, một điểm trường phân hiệu và 6 điểm trường lẻ tại các thôn. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình chia cắt, xa trung tâm, hiện nhà trường chỉ thực hiện bữa ăn bán trú tại 4 điểm trường.

Thực phẩm được nấu tại điểm trường chính và phân hiệu, sau đó được nhân viên của nhà trường vận chuyển đến các điểm trường lẻ để phục vụ việc ăn bán trú cho các em.

Thầy Vũ Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kon Plông cho biết, ngay từ đầu năm học 2026-2027, sau quá trình sáp nhập, nhà trường đã lên phương án tổ chức bữa ăn bán trú cho các em học sinh.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm được nhà trường lựa chọn kỹ lưỡng, yêu cầu ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời, tuyển chọn nhân viên nấu ăn từ chính người dân địa phương, đảm bảo sức khỏe và được tập huấn về kỹ năng nấu ăn phục vụ cho các em học sinh.

“Dù ở vùng sâu, vùng xa, thầy cô rất nhiều công việc, song nhà trường cũng cắt cử luân phiên thầy, cô giáo xuống bếp vừa hỗ trợ, phụ giúp nhân viên nấu ăn, vừa giám sát chất lượng thực phẩm trước khi đưa lên bàn ăn cho các em. Việc cung cấp thực phẩm cũng được thông qua phụ huynh học sinh, giúp gia đình các em yên tâm, giúp các em có đầy đủ dinh dưỡng phục vụ cho việc học. Hiện nay, nhà trường còn 4 điểm trường chưa tổ chức được ăn bán trú do thiếu cơ sở hạ tầng, mong muốn trong thời gian tới sẽ được hỗ trợ kinh phí để thực hiện đầy đủ bán trú cho các em,” thầy Vũ Ngọc Thành chia sẻ.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kon Plông, xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi vui vẻ bên bữa ăn bán trú đảm bảo an toàn, chất lượng. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Em Y Đợi, học sinh lớp 5A, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kon Plông cho biết, nhà em ở thôn 1, cách trường 5km.

Buổi sáng, bố mẹ đưa em đến lớp học rồi lên nương, lên rẫy. Được hưởng chế độ bán trú tại trường, sau giờ tan học, em đã được các thầy cô hướng dẫn đến nhà ăn của trường để ăn trưa cùng các bạn.

Với những món ăn đảm bảo dinh dưỡng và chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, em và các bạn luôn yên tâm và tràn đầy năng lượng cho buổi học chiều.

Giám sát chất lượng thực phẩm

Theo ông Đặng Đình Toán, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kon Plông, trước khi bước vào năm học mới, Ủy ban nhân dân xã đã thành lập đoàn kiểm tra tại tất cả các điểm trường về công tác chuẩn bị, đặc biệt là việc tổ chức bữa ăn bán trú cho các em học sinh.

Đến nay, việc thực hiện bữa ăn bán trú cho các em được các đơn vị trường học thực hiện rất nghiêm túc, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn cho các cháu.

Trong thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt với các đơn vị nhà trường việc thực hiện bếp ăn bán trú cho các cháu học sinh.

Lãnh đạo phường Kon Tum kiểm tra bữa ăn bán trú trên địa bàn theo hình thức đột xuất. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Chính quyền sẽ triển khai theo dõi qua camera giám sát; yêu cầu tất cả các trường có nội quy, quy chế cụ thể cho bếp ăn; nâng cao vai trò của phụ huynh học sinh cũng như các tổ chức hội trong việc giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn của các em học sinh.

Trong khi đó, tại phường Kon Tum, địa phương trung tâm ở khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo phường trực tiếp tổ chức kiểm tra đột xuất tại các bếp ăn ở các đơn vị trường học trên địa bàn theo hình thức ngẫu nhiên. Qua đó, chính quyền địa phương có thể nắm bắt được việc tổ chức bếp ăn tại các trường một cách khách quan, trung thực và đầy đủ.

Ông Thái Khắc Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kon Tum cho biết, toàn phường có 17 trường công lập và ngoài công lập tổ chức bán trú cho học sinh, trong đó có 4 trường tiểu học và 13 trường mầm non.

Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc các khâu trong công tác chuẩn bị bữa ăn để các em học sinh có được bữa ăn đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tuy nhiên, để tránh xảy ra sai sót cũng như phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn vệ sinh bữa ăn bán trú, chính quyền địa phương đã thực hiện kiểm tra đột xuất, ngẫu nhiên tại các trường.

“Qua quá trình kiểm tra đột xuất, chúng tôi nhận thấy các trường luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, từ khâu tuyển chọn nhà cung cấp thực phẩm, chất lượng đầu vào cũng như nguồn gốc, xuất xứ của thực phẩm, giúp cho các em học sinh được có được những bữa ăn đảm bảo an toàn, chất lượng. Việc kiểm tra đột xuất sẽ được Ủy ban nhân dân phường thực hiện xuyên suốt để đảm bảo việc thực hiện nghiêm ngặt của các trường học trên địa bàn,” ông Thái Khắc Hòa nói.

Chính quyền địa phương, nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường Kon Tum cùng kiểm tra chất lượng các bữa ăn bán trú. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Theo cô Lê Thị Mai Thơm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Thạch Thảo, phường Kon Tum, nhà trường hiện có gần 300 trẻ học chế độ bán trú, trong đó khoảng 180 trẻ tại điểm trường chính, số trẻ còn lại tại phân hiệu.

Nhà trường đã lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh, có đủ các điều kiện chứng nhận của cơ quan chức năng; đồng thời thực hiện việc kiểm tra ba bước hằng ngày, với sự tham gia, phối hợp của cha mẹ học sinh.

Đặc biệt, bộ phận y tế của nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra, kiểm soát chất lượng ngay từ khâu tiếp phẩm đến ra thành phẩm bữa ăn cho các cháu học sinh, lưu trữ mẫu thực phẩm.

Có thể thấy, ngay từ đầu năm học, các trường học vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung chú trọng đến an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng của các bữa ăn bán trú, với sự tham gia quyết liệt không chỉ của nhà trường, mà còn có chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh. Nhờ đó, các em học sinh có được đầy đủ dưỡng chất để theo đuổi “con chữ,” giúp cho các em có điều kiện để viết tiếp ước mơ của mình./.

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