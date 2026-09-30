36 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng, cướp tài sản lĩnh án

Sau gần một tuần xét xử và nghị án, chiều 30/9, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án đối với 36 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cướp tài sản, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Bộ Công an triệt phá năm 2025 tại An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo bản án, bị cáo Trịnh Xuân Giang (sinh năm 1992, trú tại thành phố Hải Phòng) bị phạt 14 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 2 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.”

Tổng hợp với 3 năm tù của bản án số 59 ngày 29/3/2022 của Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay là Tòa án khu vực 15, Thành phố Hồ Chí Minh), hình phạt chung Giang phải chấp hành là 19 năm tù.

Hai bị cáo Vũ Văn Duy (sinh năm 1992) và Vũ Văn Huy (sinh năm 2001), cùng trú tại thành phố Hải Phòng, mỗi người bị phạt 12 năm tù về tội “Cướp tài sản.”

Bị cáo Phạm Vĩ Thái (sinh năm 2004, trú tại tỉnh Đồng Tháp) bị phạt 15 năm 6 tháng tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.”

Các bị cáo Chương Quý Hương (sinh năm 1988, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Văn Mãi Em (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Vĩnh Long) và Lê Thị Ngọc Quyên (sinh năm 2000, trú tại thành phố Cần Thơ) cùng bị phạt 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.” Bị cáo Bùi Mạnh Cường (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Quảng Trị) bị phạt 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy.”

26 bị cáo còn lại bị phạt từ 6 tháng tù đến 5 năm 6 tháng tù về các tội “Tổ chức đánh bạc,” “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Đánh bạc.” Riêng Trần Tấn Vũ (sinh năm 1998) và Huỳnh Văn Tý (sinh năm 1990), cùng trú tại tỉnh An Giang, lần lượt bị phạt 70 triệu đồng và 50 triệu đồng về tội “Đánh bạc.”

Ngoài hình phạt chính, các bị cáo phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” còn bị phạt tiền bổ sung từ 80 đến 100 triệu đồng. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do phạm tội mà có, hoàn trả khoản tiền thu lợi bất chính cho những người vay; người vay phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền gốc còn nợ theo quy định.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, sau khi tiếp nhận đơn tố giác của người dân về hoạt động cho vay lãi nặng, cướp tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Ngọc Hưởng, Bùi Văn Hậu, Phan Văn Quyết cùng đồng phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức điều tra, xử lý.

Từ đầu năm 2021 đến ngày 17/10/2025, Nguyễn Văn Hai cùng Nguyễn Văn Quang, Bùi Văn Hải, Bùi Văn Hậu, Phan Văn Quyết, Phạm Văn Sơn, Nguyễn Ngọc Hưởng, Nguyễn Văn Hưng, Vũ Đắc Hải và đồng phạm tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng tại An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Để tìm người vay, nhóm này thuê nhiều người đi phát tờ rơi, đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội và tìm kiếm khách hàng thông qua các mối quan hệ xã hội.

Theo cáo trạng, nhóm đối tượng thỏa thuận với người vay hai hình thức: vay trả góp hằng ngày với lãi suất 240%/năm hoặc vay “đứng,” chỉ trả lãi hằng ngày cho đến khi thanh toán tiền gốc, với lãi suất 365%/năm.

Khi có người cần vay, Hai chỉ đạo đồng phạm kiểm tra điều kiện, trực tiếp cho vay hoặc giao tiền cho đồng phạm chuyển cho người vay. Các đối tượng được phân công nhắc nợ, thu tiền lãi, tiền gốc và báo cáo kết quả về cho Hai; đổi lại được trả công từ 8-13 triệu đồng/tháng, cùng chi phí ăn ở, đi lại.

Từ năm 2022 đến khi bị bắt, nhóm này đã cho 131 khách hàng tại An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh vay tổng số tiền hơn 11,5 tỷ đồng, với lãi suất từ 240 đến 365%/năm, thu lợi bất chính gần 5,45 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an còn xác định Nguyễn Ngọc Hưởng cùng một số bị cáo tham gia đánh bạc bằng hình thức lô đề do Trần Thị Diễm Thúy và đồng phạm tổ chức. Số tiền Hưởng sử dụng để đánh bạc được xác định hơn 1,37 tỷ đồng. Hưởng, Thúy cùng một số bị cáo khác bị truy tố về tội “Đánh bạc.”

Đối với hành vi cướp tài sản, ngày 5/11/2024, Trịnh Xuân Giang cùng Vũ Văn Duy và Vũ Văn Huy đã khống chế, dùng tay và dép đánh hai phụ nữ tại tỉnh Bình Dương (cũ) nhằm đe dọa, uy hiếp tinh thần để đòi khoản nợ 500 triệu đồng mà các bị hại vay của Giang với mức lãi suất tương đương 730%/năm. Từ hành vi này, Giang, Duy và Huy bị truy tố thêm về tội “Cướp tài sản."

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng phát hiện một số bị cáo có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó mở rộng vụ án với nhiều nhóm hành vi phạm tội khác nhau.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an thu giữ hàng trăm căn cước công dân cùng nhiều máy vi tính, ôtô, xe máy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài liệu, chứng cứ liên quan./.

Mở rộng điều tra vụ 3 đối tượng “núp bóng” doanh nghiệp để cho vay nặng lãi Các đối tượng tìm người có nhu cầu để cho vay, khi đến hạn mà người vay chưa trả tiền gốc, tiền lãi, Hải chỉ đạo các nhân viên đến nơi ở và nơi làm việc quấy rối, gây áp lực, khủng bố tinh thần.