Thời tiết ngày 1/10: Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, Nam Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/10, Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 1/10: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng đồng bằng 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thành phố Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C./.

Nhiều khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu do mưa lớn kết hợp triều cường Chiều và tối 30/9, mưa lớn xảy ra trên diện rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với triều cường ở mức cao khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, phương tiện chết máy.