Mưa lớn gây ngập sâu tại nhiều địa phương ở Đồng Nai​

Mưa lớn kéo dài từ đêm 29 đến sáng 30/9 đã gây ngập sâu tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đồng Nai, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân. Có nơi nước dâng từ 1-1,5m.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng tại các địa phương đã khẩn trương có mặt tại những điểm ngập, hỗ trợ người dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn giao thông và xử lý các điểm có nguy cơ ùn tắc.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, đến trưa 30/9, tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai, nước từ suối Bưng Môn dâng cao, tràn vào khu dân cư khiến hàng trăng nhà dân bị nước bao vây, nhiều tuyến đường bị chia cắt, có khu vực nước ngập sâu hơn 1m.

Sau cơn mưa lớn kéo dài, nước dâng nhanh, chảy xiết tràn qua đường, vào sân và vào nhà dân khiến nhiều hộ dân không kịp di chuyển đồ đạc, tài sản lên các vị trí cao để tránh thiệt hại.

Anh Trịnh Nam Phương (39 tuổi, ngụ phường Long Thành) cho biết, khoảng 5 giờ sáng, khi vừa thức dậy và chuẩn bị đồ đạc đi làm thì phát hiện nước lũ bắt đầu tràn vào nhà. Nước lên rất nhanh, nên anh Phương vừa mở cửa đã thấy nước tràn vào phòng khách.

Chỉ trong thời gian ngắn, nước dâng gần hết đồ đạc. Dù đã kê tủ lạnh, máy giặt lên ghế để tránh nước, nhưng chỉ ít lâu sau, nước đã dâng lên cao và nhấn chìm toàn bộ, kể cả chiếc xe máy cũng bị nước nhấn chìm gần hết, chỉ còn phần tay lái và yên xe nhô lên khỏi mặt nước - anh Trịnh Nam Phương cho biết.

Cùng đó, trên tuyến ĐT769, đoạn nối Quốc lộ 51 với Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, nước ngập sâu tại nhiều vị trí, có nơi ngập gần hết bánh xe máy, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nhiều xe máy cố gắng băng qua dòng nước ngập để đi học, đi làm đã bị chết máy. Lực lượng chức năng phải hỗ trợ đưa xe lên phương tiện chuyên dụng của cảnh sát, vận chuyển qua những đoạn ngập sâu.

Tại các địa phương khác như xã Long Phước, Phước An, Bình An, An Phước... mưa lớn cũng gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Một số tuyến đường, khu dân cư bị nước bao phủ, có nơi nước dâng cao từ 60cm đến 1,5m, tràn vào nhà dân.

Ngay khi xảy ra ngập, lực lượng an ninh cơ sở, dân quân và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại những khu vực bị ảnh hưởng, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, kê cao đồ đạc, khơi thông dòng chảy và điều tiết giao thông.

Các lực lượng cũng duy trì túc trực tại những điểm ngập sâu, sẵn sàng hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn khi tình hình diễn biến phức tạp.

Ông Huỳnh Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước An, thành phố Đồng Nai cho biết, mưa lớn kéo dài từ đêm 29 đến sáng 30/9 đã gây ngập úng nặng trên địa bàn, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân. Trong đó, khu vực ấp An Thạnh bị ngập sâu, hàng trăm hộ dân chịu ảnh hưởng.

Trước tình hình trên, địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ, giúp người dân di dời đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Nguyên nhân gây ngập là do mưa lớn kéo dài, lượng nước từ các khu vực lân cận đổ về ấp An Thạnh rất lớn, trong khi Dự án Xây dựng đường 25C còn khoảng 1 km cuối tuyến chưa hoàn thành. Do đó, nước mưa không kịp tiêu thoát, dẫn đến tình trạng ngập cục bộ tại khu vực./.

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