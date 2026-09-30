Thời tiết ngày 30/9: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/9, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ và khu vực Bắc Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt trên 37 độ C. Chiều tối và đêm nhiều khu vực có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 30/9:

Phía Tây Bắc Bộ

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng và trung du ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-36 độ C, phía Nam 32-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.

Thời tiết ngày 29/9: Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi nắng nóng trên 36 độ C Theo dự báo, Bắc Bộ, Bắc và Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 36 độ C; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to.