Ninh Bình chính thức công nhận Vườn Quốc gia Xuân Thủy là điểm du lịch

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 3374 công nhận Điểm du lịch Vườn Quốc gia Xuân Thủy, xã Giao Minh.

Theo quyết định, Vườn Quốc gia Xuân Thủy có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, phát triển Điểm du lịch theo quy định hiện hành.

Việc Vườn Quốc gia Xuân Thủy được công nhận là Điểm du lịch là cơ sở quan trọng để từng bước chuẩn hóa hoạt động đón tiếp và phục vụ khách du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên, quan sát chim, tìm hiểu hệ sinh thái đất ngập nước và giáo dục môi trường; đồng thời tăng cường quảng bá những giá trị đặc sắc của Vườn tới du khách trong nước và quốc tế.

Vườn Quốc gia Xuân Thủy có tổng diện tích 15.100 ha, gồm hai vùng: Vùng lõi với 7.10 ha, vùng đệm khoảng 8.000 ha; được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Vườn Quốc gia vào năm 2003.

Trước đó, năm 1989, vùng đất ngập nước thuộc Vườn quốc gia Xuân Thủy được công nhận là khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á; đánh dấu Việt Nam trở thành thành viên thứ 50 của Công ước Ramsar (Công ước bảo vệ những vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, nhất là nơi cư trú của các loài chim nước).

Các kiểu đất ngập nước chính ở Vườn quốc gia Xuân Thủy bao gồm bãi triều có rừng ngập mặn; bãi triều lầy không có rừng ngập mặn; đầm tôm, dải cát ở mép ngoài Cồn Lu và các dải cát chắn ngoài cửa sông-Cồn Xanh, Cồn Mờ, sông nhánh và lạch triều; vùng nước cửa sông.

Vườn là nơi sinh sống của hơn 200 loài thực vật có mạch thuộc 145 chi, 65 họ, trong đó có 14 loài thực vật ngập mặn chính, các loài sú, bần chua, trang, đước, ô rô, dây có số lượng và diện tích chiếm phần lớn; động vật nổi ghi nhận được 110 loài; có 385 loài động vật không xương sống, 155 loài cá, 427 loài côn trùng.

Vườn có nhiều loài thủy sản giá trị kinh tế cao như: Móng tay, cáy mật, cua bùn, cá Song, cá Hói... Làm nên điều đặc biệt là điểm dừng chân và trú đông quan trọng của các loài chim nước di cư, do đó Vườn quốc gia Xuân Thủy còn có tên gọi là “Ga chim quốc tế” hay “Thiên đường” của các loài chim.

Kết quả điều tra khảo sát và kế thừa kết quả các công trình nghiên cứu về chim ở Vườn quốc gia Xuân Thủy thống kê được 222 loài chim thuộc 42 họ trong 12 bộ, gồm 166 loài chim di cư... Khu hệ chim ở đây tiêu biểu cho các loài thuộc bộ Hạc, bộ Ngỗng, bộ Rẽ và bộ Sẻ; nhiều loài chim nước quý hiếm nằm trong Sách đỏ quốc tế như Rẽ mỏ thìa, Choắt lớn mỏ vàng, Cò thìa mặt đen, Bồ nông chân xám, Choắt chân màng lớn, Cò lạo Ấn Độ, Cò trắng Trung Quốc, Choắt mỏ cong lớn… đã chọn nơi đây làm điểm dừng chân trên con đường di trú vạn dặm để trú đông, tránh nóng hằng năm.

Đáng chú ý, Vườn quốc gia Xuân Thủy ghi nhận tồn tại một quần thể Cò thìa lớn nhất Việt Nam.

Đến tháng 12/2004, Vườn Quốc gia Xuân Thủy được UNESCO công nhận là vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới khu vực ven biển liên tỉnh đồng bằng châu thổ sông Hồng.

Tháng 3/2026, Vườn Vườn Quốc gia Xuân Thủy được công nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN./.

Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Vườn di sản ASEAN Vườn Quốc gia Xuân Thủy được thành lập nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước vùng cửa sông ven biển - một hệ sinh thái có giá trị sinh học, kinh tế và xã hội đặc biệt quan trọng.