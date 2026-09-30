Thành phố Hồ Chí Minh: Mưa lớn kết hợp triều cường khiến nhiều khu vực ngập sâu

Chiều và tối 30/9, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ khu vực trung tâm tới nhiều phường phía Đông Bắc và phía Nam thành phố, đúng thời điểm người dân tan tầm.

Mưa lớn kết hợp triều cường ở mức cao khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, phương tiện chết máy, giao thông gặp nhiều khó khăn.

Khoảng 16 giờ 15 phút, mưa bắt đầu tăng mạnh tại các phường Phú Nhuận, Đức Nhuận, Tân Sơn Hòa, Vườn Lài, Cầu Kiệu... Đến khoảng 18 giờ, mưa lớn xuất hiện tại các phường trung tâm như Sài Gòn, Bến Thành, sau đó sang đến phường Thạnh Mỹ Tây, Bình Thạnh, Bình Quới, Hiệp Bình và nhiều khu vực khác.

Mưa có thời điểm rất lớn, tầm nhìn hạn chế. Tại nhiều tuyến đường, nước dâng nhanh khiến người đi xe máy phải giảm tốc độ, tìm cách tránh các điểm ngập hoặc dừng phương tiện chờ nước rút.

Tại đường Bình Quới, trục đường dài khoảng 3km chạy xuyên qua phường Bình Quới trên bán đảo Thanh Đa, nhiều đoạn xuất hiện tình trạng ngập khá sâu khi mưa lớn xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút, đúng thời điểm triều cường lên nhanh và đạt đỉnh vào khoảng 19 giờ. Nước từ mặt đường và khu dân cư dâng nhanh, gây khó khăn cho việc đi lại, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân.

Mưa lớn trút xuống Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều khu vực ngập sâu vào giờ tan tầm chiều và tối 30/9. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Chị Phạm Nguyễn Thị Hiền Linh, nhà ở sát đường Bình Quới, cho biết khu vực này thường chịu ảnh hưởng khi mưa lớn kết hợp triều cường. Chiều nay nước lên khá nhanh, mưa lại lớn nên nhiều đoạn đường trước nhà bị ngập. Người dân đi xe máy qua đây phải chạy rất chậm vì nước chảy mạnh, có lúc nước gần tràn vào nhà.

Tại khu vực phường Hiệp Bình, nhiều tuyến đường như Lý Tế Xuyên, Linh Đông, Tô Ngọc Vân ngập sâu sau mưa; có nơi nước ngập hơn 0,5m, chảy xiết khiến người đi xe máy mất thăng bằng, phải dừng phương tiện hoặc dắt bộ qua khu vực ngập.

Anh Nguyễn Bảo Hòa, làm nghề giao hàng cho biết, đang trong giờ cao điểm nên việc di chuyển qua các tuyến đường ngập gặp nhiều khó khăn. Khi anh đang giao hàng thì gặp đoạn ngập ở khu vực Bình Quới, nước khá sâu và chảy mạnh nên khá nguy hiểm cho người và hàng hóa. Có lúc phải quay đầu tìm đường khác, việc giao hàng vì vậy cũng bị chậm hơn bình thường.

Mưa lớn xảy ra đúng giờ cao điểm khiến lượng phương tiện trên đường tăng cao. Tại các điểm ngập, dòng xe di chuyển chậm, nhiều người phải dừng lại trú mưa hoặc tìm tuyến đường thay thế. Nước chảy xiết tại một số đoạn cũng làm tăng nguy cơ mất an toàn đối với người đi xe máy.

Từ đêm 29 đến sáng 30/9, Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Lê Minh Xuân 168,2mm, Thủ Dầu Một 100mm, Bình Chánh 81,4mm, Thuận An 81,8mm và Bến Cát 74mm.

Ngập trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, tối 30/9. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân mưa lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ là tác động của vùng hội tụ ở mặt đất kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao. Gió Đông đưa lượng ẩm từ biển vào đất liền, tạo điều kiện cho các đám mây đối lưu phát triển, gây mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đáng chú ý, mưa lớn diễn ra trong thời điểm triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh ở mức cao. Ngày 30/9, đỉnh triều tại trạm Nhà Bè đạt 1,6m, mức báo động 3; tại trạm Phú An đạt 1,56 m, thấp hơn báo động 3 khoảng 0,04m.

Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước đạt 1,68m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,08m.

Mưa lớn trong lúc mực nước sông, kênh, rạch ở mức cao làm giảm khả năng tiêu thoát nước tại những khu vực thấp trũng, ven sông, kênh rạch. Đây là một trong những yếu tố khiến nước dâng nhanh tại nhiều tuyến đường, khu dân cư sau các trận mưa lớn.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định tối và đêm 30/9, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, một số nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong ngày 1 và 2/10, nhiễu động gió Đông trên cao vẫn còn tồn tại, khiến Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác vào chiều, tối và đêm; một số nơi có mưa to kèm sét. Mực nước trên các sông, kênh, rạch được dự báo còn ở mức cao trong những ngày đầu tháng 10 trước khi giảm dần.

Trong điều kiện mưa lớn có khả năng tiếp diễn cùng mực nước sông, kênh, rạch ở mức cao, nguy cơ ngập cục bộ tại các khu vực thấp trũng, ven sông, kênh, rạch vẫn còn.

Người dân cần hạn chế di chuyển qua các tuyến đường đang ngập sâu, đặc biệt khi nước chảy xiết; chủ động bảo vệ tài sản, phương tiện và theo dõi thông tin dự báo thời tiết, triều cường.

Khi có dông, người dân cần tránh trú dưới cây xanh, gần biển quảng cáo, công trình tạm và các khu vực trống trải để phòng lốc, sét, gió giật mạnh./.

Người dân Cần Thơ chật vật khi triều cường vượt báo động III Khoảng 17 giờ ngày 28/9, triều cường tiếp tục dâng cao, kết hợp với mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trở lại, gây cảnh ùn tắc kéo dài trong giờ tan tầm.