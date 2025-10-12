Hơn 1 triệu lượt khách đến với Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần I

Tối 12/10 sau 3 ngày tổ chức, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần I đã chính thức khép lại. Chương trình bế mạc tại Hoàng thành Thăng Long có sự tham gia của lãnh đạo các cấp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện 48 quốc gia và tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết lễ hội đã thu hút hơn 1 triệu lượt tham quan của du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội trong lần đầu tổ chức đã mang đến nhiều không gian, sự kiện văn hóa đặc sắc như triển lãm “Con đường văn hóa,” trình diễn trang phục quốc tế với chủ đề “Bước chân di sản,” chương trình chiếu phim giới thiệu văn hóa nghệ thuật, các hoạt động giới thiệu nghệ thuật ẩm thực của các quốc gia, và 30 chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế, thu hút hàng chục vạn lượt du khách thăm quan, trải nghiệm mỗi ngày.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tại sự kiện. (Ảnh: PV)

Đáng chú ý còn có chương trình đấu giá ủng hộ đồng bào gặp khó vì ảnh hưởng của các cơn bão. Số tiền ban đầu thu được trên 2,5 tỷ đồng sẽ được gửi đến các địa phương đang chịu ảnh hưởng mưa lũ để tái thiết cuộc sống, lan tỏa hông điệp về văn hóa chia sẻ và cảm thông.

Bộ trưởng cũng khẳng định Việt Nam đã xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng của phát triển bền vững, đồng thời đặt mục tiêu đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên.

Trên con đường đi tới hiện thực hóa mục tiêu đó, điều kiện rất quan trọng là cần có môi trường hòa bình, ổn định và sự hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia, các đối tác cùng chí hướng.

“Chúng ta đã chung tay góp phần duy trì hòa bình và an ninh quốc tế bằng cách thắt chặt hợp tác giữa các quốc gia về văn hóa theo đúng tôn chỉ của UNESCO; chúng ta khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, mang lại thịnh vượng chung cho cộng đồng quốc tế,” Bộ trường Nguyễn Văn Hùng nhận định.

Các vũ công Việt Nam trong âm hưởng đậm chất Latin, trình diễn tiết mục "Gió Cuba" đêm bế mạc. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Góp mặt tại chương trình bế mạc còn có các nghệ sỹ Indonesia với màn trình diễn “Hello Việt Nam” không lời bằng đàn thùng, trống cajoon và đàn gỗ Angklung truyền thống; tiết mục đọc thơ “Yaad” và màn múa phụ họa giàu cảm xúc của Pakistan; những vũ đạo và âm nhạc đậm chất Latin từ Cuba; màn trình diễn nhạc truyền thống về tinh thần yêu nước và khát vọng tự do của Iran.

Nước chủ nhà Việt Nam có ca sỹ Trúc Nhân với hai ca khúc “Thịnh vượng Việt Nam” và “Made in Vietnam,” Hoàng Thùy Linh với “Gieo quẻ” và ca khúc gây sốt trên mạng xã hội một thời - “See tình” sôi động, trẻ trung.

Bộ trưởng Nguyễn Văn hùng tin tưởng với sự quan tâm của Nhà nước Việt Nam, tình yêu văn hóa và khát khao phát triển văn hóa của người Việt Nam và Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các đối tác quốc tế, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội trong những lần tiếp theo sẽ tiếp tục để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Trúc Nhân đại diện các tiết mục giàu tính truyền thống nhưng không kém phần hiện đại. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Hoàng Thùy Linh với ca khúc "See tình" trở thành trào lưu nhảy trên mạng xã hội tại nhiều quốc gia. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Nghệ sỹ múa phụ họa cho bài thơ "Yaad" của nhà thơ nổi tiếng Pakistan Faiz Ahmed Faiz, mô tả sức mạnh của ký ức và sự hoài niệm trong những khoảnh khắc cô đơn và lạc lõng, có thể mang lại hy vọng, hạnh phúc và sự đoàn tụ. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tác phẩm "Bình minh" bằng loạt nhạc cụ truyền thống và Vĩ cầm của ban nhạc Sar Afshan từ Iran. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Các nghệ sỹ Indonesia với màn trình diễn “Hello Việt Nam” không lời bằng đàn thùng, trống cajoon và đàn gỗ Angklung truyền thống. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

