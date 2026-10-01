Chế độ ăn 5 đủ và 3 hạn chế để người cao tuổi sống khỏe mạnh

Người cao tuổi cần lưu ý không cần ăn quá nhiều nhưng cần ăn đủ chất và đúng cách, chất lượng quan trọng hơn số lượng và tập trung vào những thực phẩm dễ tiêu hóa, giàu dinh dưỡng và cân bằng.

Ngày Quốc tế Người cao tuổi được tổ chức vào 1/10 hằng năm nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề ảnh hưởng đến người cao tuổi, đồng thời là dịp để ghi nhận những đóng góp mà những người cao tuổi đã làm cho xã hội.

Một trong những vấn đề quan trọng nhất là sức khỏe của người cao tuổi. Người cao tuổi thường gặp các vấn đề như ăn uống không ngon miệng, tiêu hóa kém, loãng xương, mất ngủ, suy giảm trí nhớ.

Người cao tuổi cần nhớ, không cần ăn quá nhiều nhưng cần ăn đủ chất và đúng cách, chất lượng quan trọng hơn số lượng và tập trung vào những thực phẩm dễ tiêu hóa, giàu dinh dưỡng và cân bằng./.