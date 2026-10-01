Cụ Huỳnh Thúc Kháng: Nhà chí sỹ trọn đời vì nước, vì dân

Từ một nhà nho yêu nước, cụ Huỳnh Thúc Kháng trải qua nhiều chặng đường lịch sử: tham gia phong trào Duy Tân, chịu cảnh tù đày, hoạt động nghị trường, báo chí, rồi trực tiếp tham gia chính quyền cách mạng và giữ trọng trách Quyền Chủ tịch nước.

Ở bất cứ hoàn cảnh, cương vị nào, cụ Huỳnh Thúc Kháng vẫn giữ vững khí tiết, không khuất phục cường quyền, không để giàu sang làm xiêu lòng, nghèo khó làm nản chí, oai vũ làm sờn gan; luôn đặt lợi ích dân tộc và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại một bài học sâu sắc về trách nhiệm của người trí thức trước vận mệnh dân tộc: yêu nước phải gắn với hành động, thương dân phải thể hiện bằng việc làm, có chính kiến nhưng biết đặt lợi ích chung lên trên khác biệt, và khi Tổ quốc cần thì sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Đó là những giá trị làm nên nhân cách và sức sống lâu bền của một chí sỹ đã trọn đời vì nước, vì dân.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1/10/1876, cách đây 150 năm./.