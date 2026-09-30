Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026), chiều 30/9, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác và các đại biểu thành phố Đà Nẵng đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm nhà chí sỹ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng tại Nhà lưu niệm mang tên ông ở xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng.

Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm và tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời thể hiện trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với cuộc đời và sự nghiệp của cụ.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng (thường gọi là cụ Huỳnh) sinh năm 1876, tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (cũ). Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nhận lời mời Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Huỳnh tham gia vào Chính phủ cách mạng lâm thời và giữ nhiều chức vụ quan trọng.

Đặc biệt vào tháng 6/1946, cụ được tin cậy giao giữ chức Quyền Chủ tịch nước và cụ đã có những đóng góp quan trọng trong việc điều hành bộ máy nhà nước còn non trẻ và xử lý đúng đắn nhiều vấn đề về nội chính, ngoại giao.

Cuối năm 1946, cụ Huỳnh đi kinh lý miền Trung và đến Quảng Ngãi làm việc tại Trụ sở Ủy ban Kháng chiến Hành chính miền Nam Trung Bộ. Tại đây, cụ đã lâm bệnh nặng và mất ngày 21/4/1947. Theo tâm nguyện của cụ, nhân dân Quảng Ngãi đã an táng cụ trên đỉnh núi Thiên Ấn.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một nhà báo nổi tiếng, sáng lập và chủ bút báo Tiếng dân, tác giả "Thi tù tùng thoại" và nhiều văn phẩm có giá trị về văn học và lịch sử.

Cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách, đức độ và tài năng của cụ Huỳnh là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, luôn đặt lợi ích dân tộc trên hết, là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hết lòng vì dân, vì nước.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao... lòng son, dạ sắt, yêu nước, thương nòi..., là người mà giàu sang không làm xiêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí. Cả đời cụ Huỳnh không cầu danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu, không thèm làm quan. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập"./.

Dấu ấn cụ Huỳnh Thúc Kháng và Báo Tiếng Dân giữa lòng Cố đô Huế Di tích Tòa soạn báo Tiếng Dân, do cụ Huỳnh Thúc Kháng làm Chủ nhiệm kiêm Chủ bút tọa lạc tại số 193 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Phú Xuân, thành phố Huế, hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng.