Chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Trung Quốc

Tối 30/9, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã dự và phát biểu tại chiêu đãi kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2026) do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức.

Cùng dự hoạt động có lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương Việt Nam cùng đại diện đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Phát biểu tại chiêu đãi, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong 77 năm xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt trong hơn 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, Trung Quốc đã xây dựng thành công, toàn diện xã hội khá giả, mang lại cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc cho Nhân dân, đưa đất nước Trung Quốc không ngừng phát triển lớn mạnh, hùng cường, phát huy vai trò ngày càng quan trọng trong các vấn đề an ninh, phát triển, văn minh và quản trị toàn cầu.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh truyền thống hữu nghị lâu đời “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai Đảng, hai nước và Nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công vun đắp, đã trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc và hai Đảng, hai nước chia sẻ nhận thức chung về việc phát triển tốt quan hệ Việt-Trung là lựa chọn chiến lược chung của hai nước; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn kiên trì chủ trương ưu tiên hàng đầu, quyết tâm cùng Đảng, Nhà nước Trung Quốc tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hai Đảng, hai nước.

Đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất, toàn diện của quan hệ Việt-Trung theo đúng định hướng chiến lược của Lãnh đạo cấp cao hai bên, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định trên chặng đường phát triển mới của mỗi dân tộc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau phát triển; chung tay cùng các quốc gia thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đoàn kết và hợp tác quốc tế, ứng phó hiệu quả với các thách thức chung, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Phát biểu tại chiêu đãi, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Vương Quần điểm lại những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đạt được trong 77 năm qua; nhấn mạnh Trung Quốc kiên trì phát triển theo các định hướng mở cửa, sáng tạo và hòa bình, sẵn sàng cùng các nước đồng hành, chia sẻ cơ hội phát triển, đóng góp tích cực trên các vấn đề an ninh, phát triển, văn minh và quản trị toàn cầu, vì một thế giới tốt đẹp và sự nghiệp tiến bộ của nhân loại.

Về quan hệ với Việt Nam, Đại biện lâm thời Vương Quần nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa, núi sông liền một dải, Nhân dân hai nước đoàn kết, gắn bó từ những năm tháng cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc đến công cuộc hiện đại hóa đất nước hiện nay; khẳng định dưới sự định hướng chiến lược của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, quan hệ Trung-Việt tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước rất thành công đến Trung Quốc tháng 4/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại biện lâm thời Vương Quần đánh giá quan hệ hai nước đang ở giai đoạn phát triển rất tốt đẹp; khẳng định đứng trước khởi điểm lịch sử mới của hai nước, Trung Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam, không ngừng nỗ lực vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội của hai nước; thông qua hợp tác chất lượng cao, cùng có lợi, tiếp thêm động lực cho sự phát triển của mỗi nước, chung tay viết nên chương mới trong công cuộc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn./.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Trung Quốc Các nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam luôn xác định củng cố và phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.