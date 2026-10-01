Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày 1/10, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cùng dự chương trình có đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Quân khu I và đại diện cử tri 37 xã, phường thuộc khu vực phía Bắc của tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua; cho rằng những kết quả đạt được sẽ tạo nền tảng quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn.

Tại hội nghị, cử tri Thái Nguyên kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh và phát triển kinh tế-xã hội, trong đó đề nghị hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Cử tri cũng đề nghị ưu tiên xử lý các điểm sạt lở tại đèo Áng Tòng, đầu tư hạ tầng khu vực trọng điểm quốc phòng, an ninh CT-229; tăng cơ hội học tập trung học phổ thông cho học sinh miền núi thông qua bổ sung chỉ tiêu, giáo viên, cơ sở vật chất và hỗ trợ học sinh ở xa.

Trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và du lịch, cử tri đề nghị tăng nguồn lực, phương tiện phục vụ quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch sinh thái tại Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ...

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi, giám sát quá trình giải quyết và thông tin lại với cử tri theo quy định.

Trao đổi với cử tri về định hướng phát triển thời gian tới, Đại tướng cho rằng tỉnh cần tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 11% trở lên theo kịch bản phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến các chính sách văn hóa-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng còn khó khăn và các đối tượng yếu thế; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, củng cố hệ thống cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Đề cập đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng đây là những lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với phát triển; tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu, phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, bảo đảm an ninh, an toàn và hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang đã trao tặng 50 suất quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường Đức Xuân và Bắc Kạn. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường Đức Xuân và phường Bắc Kạn./.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri Thái Nguyên Đại tướng Phan Văn Giang cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của nhân dân tới Quốc hội.