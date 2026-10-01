Vietnam+ (VietnamPlus)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
Chính trị
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN)
Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 1/10/2026, Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc tại Nhà Quốc hội.
01/10/2026 15:33
Facebook
Twitter
Lưu bài viết
Bản in
Copy link
Theo dõi VietnamPlus
#Ủy ban Thường vụ Quốc hội
#QH-bt
#Phiên họp thứ 7
#Nhà Quốc hội
TP. Hà Nội
Tin liên quan
Bế mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
30/09/2026 13:29
Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
01/10/2026 15:29
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai sửa đổi tại Phiên họp thứ 7
30/09/2026 20:51
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Nguyên
01/10/2026 16:32
Việt Nam có thêm 2 sỹ quan đảm nhiệm vị trí chuyên gia tại Trụ sở Liên hợp quốc
01/10/2026 15:47
Thường trực Đảng ủy Chính phủ thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ
01/10/2026 15:23
Thường trực Ban Bí thư: Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng và đánh giá cán bộ
01/10/2026 15:15
Nghị quyết 25-NQ/TW: Hướng mạnh về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân
01/10/2026 14:53
Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Đà Nẵng
01/10/2026 14:34
Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức, thể hiện vai trò chủ nhà của Việt Nam
01/10/2026 14:31
Cụ Huỳnh Thúc Kháng: Nhà chí sỹ trọn đời vì nước, vì dân
01/10/2026 13:52
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hình thành năng lực nghiên cứu và tham mưu chiến lược đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
01/10/2026 13:51
'Đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình'
01/10/2026 13:40
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí tiếp xúc cử tri tại Đồng Nai
01/10/2026 13:39
Hội nghị Thường trực Đảng ủy Chính phủ thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ
01/10/2026 12:47
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: Triển khai ba tầng phối hợp để tổ chức Năm APEC 2027
01/10/2026 12:30
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương
01/10/2026 11:44
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
01/10/2026 11:16
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng
01/10/2026 11:06
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
01/10/2026 10:21
Thủ tướng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về công tác đánh giá cán bộ
01/10/2026 10:17
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng
01/10/2026 09:07
Điện mừng Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc nhân 77 năm Quốc khánh CHND Trung Hoa
01/10/2026 08:54
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm và làm việc tại Thụy Sĩ
01/10/2026 06:11
Chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Trung Quốc
30/09/2026 22:48
Bổ sung nhiều nhiệm vụ vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 80
30/09/2026 22:20
Việt Nam chủ động đóng góp, tạo động lực mới cho hợp tác tiểu vùng Mekong
30/09/2026 20:32
Việt Nam chủ trì tọa đàm về thúc đẩy quyền được chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
30/09/2026 19:49
Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Trung Quốc
30/09/2026 19:48
Singapore đề xuất cơ chế phản hồi 24 giờ trong hợp tác truy bắt tội phạm
30/09/2026 19:24
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trong lực lượng công an
30/09/2026 19:18
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng pháp luật
30/09/2026 19:16
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Trưởng đoàn các nước ASEAN dự Hội nghị về đấu tranh với tội phạm truy nã
30/09/2026 19:05
Xem thêm
Trang chủ
Chính trị
Thế giới
ASEAN
Châu Á-TBD
Trung Đông
Châu Âu
Châu Mỹ
Châu Phi
Kinh tế
Kinh doanh
Tài chính
Tín dụng nông thôn
Chứng khoán
Bất động sản
Doanh nghiệp
Thông tin doanh nghiệp
Thông cáo báo chí
Xã hội
Giáo dục
Y tế
Pháp luật
Giao thông
Người Việt bốn phương
Đời sống
Phong cách
Sức khỏe
Làm đẹp
Ẩm thực
Anh hùng nhỏ
Văn hóa
Điện ảnh
Âm nhạc
Thời trang
Điểm Nhạc-Phim-Sách
Truyền thông
Thể thao
Bóng đá
Quần vợt
Khoa học
Khoa học ứng dụng
Công nghệ
Sản phẩm mới
Ôtô-Xe máy
Môi trường
Du lịch
Điểm đến
Lễ hội
Khách sạn/Resort
Tour mới
Thị trường
Chuyện lạ
Special+
RapNewsPlus
News Game
Game thời sự
Game giải trí
Game kiến thức
Thăm dò ý kiến
Nội dung thu phí
Media Center
Tin ảnh
Video
Infographics
Mega Story
Timeline
Podcast
Short Video
Tổng hợp
Ảnh 360
Tin theo khu vực
Hà Nội
Tp. Hồ Chí Minh